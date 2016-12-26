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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【长线是金交流区】 张皓晟：套单就需要去解套，去学习避免再次被套
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[长线是金] 张皓晟：套单就需要去解套，去学习避免再次被套 [复制链接]

张皓晟

红豆币
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发表于 2016-12-26 15:05:59 |显示全部楼层
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　　在开始的投资过程中，总会难免有资金被套的概率发生，哲学上说过，当一个问题出现是，那么伴随着也会产生一定的解决方案，那么公众号张皓晟从三个方面来谈一下看法：

　　第一，根据买入的技术状态来作如下的处理：

　　1、如果套牢时，所买入处在高位必须立即止损。

　　2、如果所买入处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失。

　　3、如果所买入处在低位，则不必急于止损，应该在所买入下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。

　　第二，根据买入的趋势状态来作如下的处理：

　　1、如果所买入的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套，甚至还会有较大盈利的可能。

　　2、如果所买入处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。

　　3、如果所买入处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔。

　　第三，根据手中的持仓状况，作如下处理：

　　1、轻度套牢的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；

　　2、高位套牢的投资者，也可以作出逢高部分减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动。

　　在你的投资路上，你做的每一个决定很重要，甚至能改变你的成功轨迹，决定你的人生成败。和什么样的人在一起，就会有什么样的人生。和勤奋的人在一起，你不会懒惰；和积极的人在一起，你不会消沉；与智者同行，你会不同凡响；与高人为伍，你能登上巅峰。

   （文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6

张皓晟, 投资技巧, 行情分析, 现货黄金, QQ201590647

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