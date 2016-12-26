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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 李淼盛：新手做原油投资需要了解这些
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[实战看盘] 李淼盛：新手做原油投资需要了解这些 [复制链接]

李淼盛

红豆币
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发表于 2016-12-26 14:51:45 |显示全部楼层
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　　原油逐渐成为投资者们的另一个生财之道，学习原油知识也是对原油投资者的基本要求。不过，我们只简单的学习原油知识还不够，还要对原油投资者的心理分析掌握一定技巧，这样原油投资新手们才会对自己有更深入的了解。现在就来和李淼盛一起来了解下原油手都会经过哪几个心路历程吧！

　　第一步：未意识到自己不是一个合格原油投资者

　　这个阶段的原油投资者有一个共同点：听说别人在原油挣了很多钱，所以就觉得原油投资是比较好的挣钱途径，觉得交易也及其简单;

　　新手看过来：原油新手必经的五个心路历程

　　第二步：意识到自己不合格

　　在该阶段，才真正清楚想要有收益，就必须要付出努力。已经认识到自己没有获利者应该有的姿态。所以此时会特别依赖系统，也很容易受外界因素的影响，甚至会产生为什么那些还不如自己的人都能赚钱，自己却不能，对自己产生怀疑。

　　第三步：找到适合自己的投资思路

　　在第二阶段的末期时，投资者就会认识到只要正确管理资金，即使是使用移动平均线，也能赚到钱。所以就会开始学习关于投资理念、投资心理的书籍，逐渐形成自己的投资思路，并且在实战中不断完善;

　　第四步：认识到自己是合格的原油投资者

　　在实战中，自己能够理智对待盈利、亏损，对亏损能够冷静处理，也会在意识中转变对盈利、亏损的认识;

　　第五步：无意识合格交易者

　　这一阶段的原油投资者，可以说是交易的理想状态，因为已经能够控制自己的情绪，而且几乎是无意识的投资原油，就像每天无意识的骑车一样，处在自动驾驶状态。

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