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[通达信] 【龙虎榜】。没有一只妖股能逃出龙虎榜，妖王的名字就在眼前。（通达信 排序指标 帖图 [复制链接]

wwh3d

红豆币
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发表于 2016-12-26 14:39:12 |显示全部楼层
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怎样从整个市场选出最强势的股票？2800多只股票，一只一只手选多麻烦，如果对整个版块的股票排序，谁强谁弱便一目了然。该指标仿照龙虎榜规则编写。几乎可以说，没有一只妖股能逃出龙虎榜，妖王的名字就在眼前。



龙虎榜.zip (1.29 KB, 下载次数: 4)


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龙虎榜, 通达信, 妖股

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wwh3d

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发表于 2016-12-26 16:50:52 |显示全部楼层
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12-26 收评
    今天的大盘出现了一波结结实实的V型反转，让很多散户大跌眼镜，大家翻看我上周的评论就知道原因。这种非常有意思的表现，我在早盘中说过，国家趁着现在这一波继续在周末放利空消息，难道就这样看着大盘低迷沉沦下去吗？不会的，无论是国家还是机构都是需要筹码的，既然一季度是需要混改概念跟中字头还有大蓝筹的表现，那么这个筹码他们得去找便宜的捡，去买。
    国家队最近几波组合拳，拳拳到肉，但是都没有伤筋动骨。搞特停，打击温州配资帮，打击险资举牌，周五晚上又来个资管的的警告，可以说这是在给自己留下辗转腾挪的余地而已。官场上都是先给个大棒再给颗甜枣，大棒子过去就是甜枣伺候，自己也达到了目的，在玩转这些套路方面，上层还是很娴熟的。
    所以在这个位置出现一个V字反转不算什么意料之外的事情，强行借着利空消息来一波杀跌，然后吸筹，这种手法太司空见惯。但是很多散户看着这种低开低走的盘子就害怕，吓得早早出掉了手中的筹码，我曾在上周就预测到本周会有第二波反弹，现在也只是刚刚开始而已。
    美中不足的是，今天反弹的量能还是不够，缺了不少，所以这一波反弹力度不会有想象中的那么高，3060这个支撑在未来一段周期内都是很有效的。精明的朋友早已在今天杀跌的时候开始买入了短线个股，周二周三这两个交易日就有了全身而退的机会。
    不过从尾盘半小时来看，大盘是非常强势的，年末的收官势必会非常精彩，本周剩下的四个交易日都会是悬念一波接一波。
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

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