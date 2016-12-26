设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 下跌又在迷人眼，看不清又要被“套”进去！
返回列表 发新帖
查看: 62|回复: 0

[实战看盘] 下跌又在迷人眼，看不清又要被“套”进去！ [复制链接]

幸福点滴

红豆币
0
阅读权限
11
积分
2520
帖子
240
发表于 2016-12-26 14:30:29 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
本帖最后由 幸福点滴 于 2016-12-26 14:31 编辑

重要提示：周一早盘市场继续出现大幅震荡，震荡的背后部分个股的做空动能正在加大，而部分个股中回补力量却在悄然增强。这意味着震荡后个股的分化已经提前开始。


请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。


今天市场的情况或许超出很多朋友的预料。但换个角度去想，这个市场都快3000只股票了，并且咱们的A股从来就是贵的，哪可能都涨上去，有一批股被抓是必然的，但同样总有一批股会往天上飞。这种局面未来不是偶尔一个阶段，而是长期持续。别的不说，已经持续了几个月了，如果在看不出来，那已经不是后知后觉，而是不知不觉了。这种时候大家最好上电脑或者手机的浏览器，直接输入“博尔量化.net”去量化一下，第一时间量化做空主导的力量，因为接下来手头的股票的强弱，做空主导的力量是直接的因素。


那些杀起来就不给人机会的股票，其实不是做空主导的力量爆发就是做空主导连续不断占据着绝对的优势。他们是当前砸盘的真凶，或许走势上各种各样，甚至不乏有长阳反弹的日子，但只有做空主导的绿色，看不到做多主动的红色，那即便有长阳反弹，也会被更快的下跌所抹去。



面对下跌，大家可以去抗战、可以去抄底，但大家得看清战友有多少，大家可以在电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，如果看到都做空主导，看不到做多主导，说明做多的战友一个都没有，友军都在跑，那就算铁心去做一次股市里的史可法，换来的也只是“扬州三日”的悲剧。


所以对于今天的调整，大家可以通过量化系统去量化清楚当前的交易，这方面的数据可以多参考“博尔量化.net”平台里面的数据，调整背后做空主导的力量都多强，今天是不是被空头回补在主导。如果也是做空主导的绿色只有一点，今天就算下跌也是空头回补的蓝色出现，那即便现在在跌，可能午后直接会去收复失地，这种情况现在实在是不少的。


博尔量化.net 平台整理

2016-12-26
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？注册

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部