[技术分析]  田晶颖：12.27原油圣诞后高开？白银持续震荡？多空单被套 [复制链接]

田晶颖：12.27原油圣诞后高开？白银持续震荡？多空单被套



随着圣诞钟声的敲响，2016年的交易也仅剩下了最后一个并不完整的单周时间。目前，许多欧美交易员已清仓离场。剩下的人则准备好在流动性稀落下可能出现的震荡。回顾历史，过去九年中有五年的最后两周相当淡静，但2008年和2014年最后两周却是该年震荡最剧烈的时刻。从外汇市场来看，年末最后一周的最大风险或许依然来自于市场仓位的调整，上周投机客一个多月来首度大减美元净多仓，而一些投行也已发出了美元可能出现高位回调的警告。和晶颖薇信TJY375一起抓住2106的最后一周。



行情回顾，上周五WTI原油期货收涨0.07美元，涨幅0.13%，报53.02美元/桶。布伦特原油期货收涨0.11美元，涨幅0.11%，报55.16美元/桶。虽然最新公布的贝克休斯石油钻井总数录得上升，但是，晶颖见市场仍乐见产油国能够落实减产计划，且圣诞和元旦接踵而至，市场交投相对清淡，油价小幅收涨。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说市



“双旦假期”来临，投机者们罕见削减美元多头押注！



投机客在上周削减美元净多仓，为一个多月来首次，中止了特朗普当选美国总统后美元净多仓不断增加的趋势。根据晶颖得大哦消息据，截至12月20日的当周，美元净多仓降至224.5亿美元，这一数字较前一周的280.1亿美元大幅下降20%，创下特朗普胜选美国总统以来最大单周降幅。



小心！多家投行发出警告：美元前期涨幅或已过快？



圣诞节至新年期间，寥寥无几的数据包括西班牙通胀率、欧元区货币供应和英国房价。但是随着进入2017年，多国通胀数据将集中出炉，它们将构成欧元区12月份物价数据。预计燃油成本将推动总体通胀跳升，核心通胀也有小幅上涨。英国还将发布PMI，这是英国央行密切关注的一个经济活动指标。

晶颖表示，现在美元涨势强劲，通胀预期和美国股市也不断高涨。由于投资者对明年美国的新zheng.fu报以极高期待，所以现在美国流入了大量的资金。但是，这样的势头并不会持续太久。



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晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油从日线看，连续两日录得一根阳线，目前价格处于布林带中轨上方运行，布林带整体通道有向上运行的趋势。MA快线系统出现向上的拐头。MACD指标死叉向下运行，绿柱缩量。KDJ指标拐头有向上运行的迹象。短期内，晶颖个人还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，晶颖认为还是以多头为主。晶颖预测周二原油极有可能高开，然后走一波回调，晶颖老师看好减产的一个执行力度。晶颖预计原油本周会在53美元左右高开，本周预计回调位置在51美元左右，然后再持续单边上涨再次试探突破55美元的强压力位。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议



1、建议53.8—54.0美元附近布局空单，止损0.5美元，目标53.5-53.2美元附近；



2、建议52.8—53.0美元附近布局多单，止损0.5美元，目标53.50-54美元附近。



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，晶颖认为这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6那么晶颖预计还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议



1、建议15.8—15.9美元附近布局空单，止损0.2美元，目标15.7-15.6美元；



2、建议15.6—15.7美元附近布局多单，止损0.2美元，目标15.8—15.9美元。



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晶颖坦白讲：为什么被套的又是你？



每一次单边行情之前都会出现整理或者反转形态，从历史的走势来看每一次新一轮单边出现之前，行情处于整理形态较多。无论是整理形态还是反转形态，田晶颖认为只要我们能够准确的分析它的技术面，整理形态我们要关注价格会在什么时候走出区间延续前期走势，反转形态我们要看到何时是有效的突破走向反转。



要知道，止损是用来减小损失的，不是用来防止损失的。这个道理很多人在单子方向后是想不明白的。很多人单子一做进去，好，反向一个点两个点，急了，反向20个点，恩，觉得这是个补仓的机会，好，加仓，结果反向依旧再延续，好，把止损调大点，结果单边了，完了，套住了。这就是技术和心态不成熟的原因。



