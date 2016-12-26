[长线是金] 张皓晟：休市一天提前布局,后市现货原油白银操作建议！ [复制链接]

导读：



周一（12月26日）因节假日影响，原油市场休市一日，市场投资者纷纷离场过节，交投十分清淡，美国经济数据好于预期但对美元的提振有限，美指维持窄幅震荡模式。原油方面，虽然贝克休斯钻井平台数据显示美国原油产量有逐渐上升的迹象，但市场仍然乐见产油国能够落实减产计划，油价小幅收升。



消息面：



上周五(12月23日)美元指数震荡交投于103关口附近。法国兴业银行策略分析师Kit Juckes表示，在改变走向之前，预计2017年初，美元将会延续特朗普胜选后的趋势进一部上涨。通常情况下，美元走强，将打压以美元计价的油价。而美元走软，则在一定程度上支撑油价上行。投资者需密切关注美元走势。公众号张皓晟。



受欧佩克和非欧佩克产油国联手减产的影响，2017年伊始油市将拥有从2016年结转的大量库存。第一季末及第二季初通常是一年中原油需求最疲弱的时候，因在冬季取暖季后及夏季驾车高峰季前，许多炼厂在进行维护。而沙特和伊拉克也将增加发电厂的原油燃烧量，以满足夏季对电力和空调的需求。



OPEC减产如期执行自然是最好的结果，原油价格也能在当前基础上持续反弹，大幅跳涨执行飙升至55美元上方的概率较大。并且，若能如期执行，2017年国际油价将企稳于55美元上方，也将实现反弹至60美元高点。不过，能否迹象反弹仍须关注其它影响。比如：美页岩油。



若在2017年初OPEC减产未能如期执行，产油国阳奉阴违持续增产，那么，国际原油价格跌下50大关的概率犹存，即便后市OPEC产油国实施补救措施，但市场对其信任度将直线降低，国际油价的反弹幅度也将受到压制。



综合而言，美国上周原油库存及石油钻井数据意外增加，这令市场的供应过剩担忧依然持续，油价难以大涨;不过当下OPEC减产协议的执行力度依然成为市场的关注焦点，但最终的考验还要等到明年，毕竟我们将看到产油国是否承诺减产。而明年油价要高开或低行还是得具体看产油国减产情况。一旦不如预期，油价恐再度回落低位。



周二原油行情分析：



原油日图阴阳交替也表现出行情的复杂与多空的纠结。守住此前起涨点50.30之上整体看多依旧。日图和周图还是多头蓄势阶段。调整只是短线行为。周三收阴。周四收阳。下跌能够及时收复失地。可见还是多头偏强。同时下方50.30一带的起涨位置。连续下探不破。笔者认为后市将依托此位看涨。后续等待时间换空间昨日探高53.10附近承压，重新回到52.60突破口震荡。中性位置震荡。今日要重新审视这波短线趋势。若是强势。亚欧盘应该坐稳52.50之上进一步上升。从而延续昨日的探底回升。这样多头就会偏强势一些。反之若调整深了。今日还会走震荡。也是为了本周上涨做蓄势。下方支撑51.30，为了防止隔日反向震荡的走法，张皓晟建议强势突破昨日高点53.20再顺势跟进，或者回踩做多。



美原油操作建议：



1、建议52.8美元附近多单进场，止损0.4美元，目标看向53.6美元，



2、建议54.5美元附近空单进场，止损0.4美元，目标看向52.8美元；



周二白银行情走势分析：



白银近期的走势相对比较偏弱，昨日黄金的涨幅虽不大，至少是在拉升尾盘收阳。白银则持续走低，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多为辅，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，关注15.6支撑力度，不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理，操作上阮立诚建议高抛低吸为主；



白银操作建议：



1、建议15.6美元附近多单进场，止损0.3美元，目标看向16.2美元；



2、建议16.2美元附近空单进场，止损0.3美元，目标看向15.6美元；



以上文章由张皓晟指导原创撰稿，文章仅属个人观点(各平台点位不一致，无法一一给出，实时行情关注笔者)以上仅供参考，投资有风险，入市需谨慎，风险自担。



（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



