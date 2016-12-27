设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 数字江恩解盘2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮 ...
返回列表 发新帖
查看: 72|回复: 0

[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。 [复制链接]

数字江恩88

红豆币
15
阅读权限
12
积分
4299
帖子
459
发表于 2016-12-26 14:16:01 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
本人从逃顶3301点位之后，就一路在说，大盘3301的下跌，只有反抽和反抽扩展，连反弹都很微弱，更别说改变3301的结构的反转，那是不可以的。结局是什么，必须必的精准，因为3301点位置后，大盘一路下跌，也只有反抽。

恭喜数字江恩荣获中国14届财经风云榜--投资好导师称号。

2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。
本来3084是一个ABC的结构，A从3084-3144点位，3144之后是一个B轮的回踩，可今天大盘开盘就有缺口，我已经表述了，今天的大盘不参与，因为B轮一旦形成回踩扩展，就必须在3100点位区间之下进行修复。

2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。
下面开始技术解盘：

这个轮回套通道多么精准，而本人早就把这个轮回套通道给找到了。但是这里想说，大盘ABC的C一定会到来，而且3100区间之下，本人在周一的解盘当中也已经说过，不比恐惧，那么大盘C轮的反抽，能否扩展，这里必须要等BC共振修复。

3301的下跌，我们应该恐惧，跌破3228产生下跌扩展，我们应该恐惧，而现在3100区间之下，随时都会在下跌当中有反抽出现，做好高抛低吸的操作，就好。

而这里如何选股，我们VIP课堂会有精彩讲解。
以上言论发表于2016.12.26

《本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献》
本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了
本人微信公共号已经开通（szje588），并且本人会在微信公共号上面发表一些技术资料的秘籍，欢迎大家加入关注。欢迎大家转载，本人以后会根据转载数量提供更丰富的技术学习内容…. 将亲自为各位在早上8点到9点30分期间，解答手中个股的技术问题。特别是给精美点赞，留言，转发的股友优先回答问题，（+特别是打赏的将更细致的回答）。欢迎关注留言+提问。 本人的博客，更有每天准确的分时解盘。

《2017年必须必翻倍计划书》+VIP课堂秘籍大赠送，年终钜惠开启
详细解盘直接新浪博客<数字江恩>
中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部