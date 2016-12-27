[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。 [复制链接]

本人从逃顶3301点位之后，就一路在说，大盘3301的下跌，只有反抽和反抽扩展，连反弹都很微弱，更别说改变3301的结构的反转，那是不可以的。结局是什么，必须必的精准，因为3301点位置后，大盘一路下跌，也只有反抽。



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2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。

本来3084是一个ABC的结构，A从3084-3144点位，3144之后是一个B轮的回踩，可今天大盘开盘就有缺口，我已经表述了，今天的大盘不参与，因为B轮一旦形成回踩扩展，就必须在3100点位区间之下进行修复。



2016.12.27（周二）B轮回踩扩展，也会有C轮反抽。

下面开始技术解盘：



这个轮回套通道多么精准，而本人早就把这个轮回套通道给找到了。但是这里想说，大盘ABC的C一定会到来，而且3100区间之下，本人在周一的解盘当中也已经说过，不比恐惧，那么大盘C轮的反抽，能否扩展，这里必须要等BC共振修复。



3301的下跌，我们应该恐惧，跌破3228产生下跌扩展，我们应该恐惧，而现在3100区间之下，随时都会在下跌当中有反抽出现，做好高抛低吸的操作，就好。



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以上言论发表于2016.12.26



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