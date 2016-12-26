[聊股沙龙] 涂圣凯：“追单”的技巧讲解 [复制链接]

追单是指：在行情开始的时候顺着金价波动的方向去做单并在很短的一段时间来完成交易的一种做单方法。



追单是一种经常使用的做单方法，但是由于追单是在金价剧烈波动的时候所做的交易，那么这其中就存在很大的风险。如果操作不当，那么很容易在很短的时间内造成亏损，我们如何追单才可以把损失的风险呢，我们可以参考以下的原则进行追单。



一、在什么时候追单。上面说过，追单是在金价剧烈波动的时候做的交易。那么基本的原则就是在金价开始剧烈波动的时候追单。但是我们是如何判断什么时候金价开始剧烈波动呢。



主要有两种情况：



1、破位的时候。破位是指所有的K线组合被破位。包括刺透，压力位，支撑位，圆弧组合，通道等等。比如说，现在金价一个很大的压力位在850，并且金价在850前后盘整很长时间，那么当价格上破850时我们可以进行追单。



2、欧盘和美盘开盘时间前后。因为欧盘跟美盘开盘前后金价一般会有较大的波动。所以当欧盘跟美盘开盘前后可注意下金价的变化，找合适的价位进行追单。



二、追单的获利平仓原则。一般来说，金价一旦破位后价格会朝破位的方向继续走最少3-5美元，所以如果我们追单，那么我们的目标就是在获利3-5美元后进行平仓操作。



三、追单的操作技巧。一般来说，金价剧烈波动的时候你去做单，那金价在你所做的单成交的1秒的过程中会发生变化。而一般比较好的方法就是挂单，即使金价在你的单子在成交过程的一秒种内发生变化，那么你的单子依然成交在你当初做单的价格。也就是说，你的单子一成交就开始赚钱。比如说我在800的时候做一张多单，在单子成交过程的1秒钟中价格突然跳到了802，那么你的单子依然成交在800。所以追单的时候头脑反应一定要快，看到合适的价格马上做单，并迅速操作。还有一个重要的技巧是什么呢？因为我们追单的时候价格波动比较快，所以在单子成交之后，应该马上设置一个止赢的价格。当金价到了止赢的价格后使单子自动就可以了完成交易。这么做的目的是什么呢。因为人都是有贪婪的心里的，所以当我们追但成功后很多人都会在赚足了5美元后依然不肯平仓，而设置一个止赢的价格则可以避免因为贪婪而造成的损失。设置止赢的另一个好处是什么呢，因为金价在剧烈波动，手动平仓就有可能平不了在合适的价格上。而当设置了一个止赢后，当价格一但闪过单子就会成交。个人建议,仅供参考。成功的投资=严格的心态控制＋正确的资金管理＋过硬的技术功力(市场有风险，投资需谨)了解更多黄金投资知识以及“每日策略”。



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！



文/涂圣凯薇芯tushengkai886



