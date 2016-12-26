[通达信] 通达信 优化的变色版M A C D指标（指标 贴图 副图 源码） [复制链接]

本帖最后由 samkid 于 2016-12-26 13:22 编辑



优化的MACD变色指标



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指标公式.rar (3.41 KB, 下载次数: 0) 2016-12-26 13:18 上传 下载次数: 0 下载次数: 0

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今天大盘走势

12-26 早评

周五大盘收出中阴也是对周末消息面的提前反应，ZJh联合公安部开展打击防范利用未公开信息交易违法行为，枪口对准资管从业人员。也就是说从当前的这个局面来看，监管层宁愿保证稳定的低迷，也不愿意这个市场有大起大落的上涨，上海凤凰，三江购物的跌停就是这个消息的提前反应。

那么从这个消息面来看本周的走势又不乐观了，年末这么一折腾，场外资金更加踌躇不敢进场。而从技术面来看，超跌反弹第一波已经结束，本周启动第二波必须得有资金的配合才能突破第一波反弹的高点也就是3155一线，这个位置能破3200上面就不是什么问题。但是周末的消息面让很多散户大失所望，这样的市场持续信心低迷就需要一针强心剂，国家队并不是说不能指望，而是国家队后手还有很多，先抑后扬，欲擒故纵这种手法他们已经玩烂了，等到这个市场真正去一个底部区域盘整的时候就会有许多资金进来抢这些带血筹码。





