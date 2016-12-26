[实战看盘] 开盘就在发狠，年底这个局极大！ [复制链接]

重要提示：周一早盘市场继续出现大幅震荡，震荡的背后部分个股的做空动能正在加大，而部分个股中回补力量却在悄然增强。这意味着震荡后个股的分化已经提前开始。



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开盘就是大跌，我量化了一下，做空主导的股票一大片。这种时候，股票是走上坡路还是下坡路，就看做空的力量有多强了。这种时候，最好大家用“博尔量化.net”的平台量化清楚现在股票被哪种力量控场，后面基本清楚，手头股票挨下来是走上坡路还是下坡路。这个平台用电脑或者手机，直接在浏览器里面输入“博尔量化.net”就可以了。



其实走上坡路的股票，最只要的一个特征就是做空主导的力量比较小，不情愿做空。如果拿量化系统去量化，谁都能发现，一些股票之所以总能积极的上涨，不是它没有调整，而是每次调整中，做空主导的力量是微弱、短暂的，这样用不了几天，多头又会掌控局面。 这种情况，现在也是在不断的发生，下面这些就是的，做空主导微弱的股票，一旦做多起来，就是又去瞄着创新高奔。







当然，里面还有一个关键点，就是在做空主导之后，很快空头回补蓝色出现，这就意味着空头确实收手了，这样的股票就基本是走上坡路的，大家手中的个股也可以用电脑或者手机的浏览器里面，输入“博尔量化.net”去量化一下，一旦看到了，就别被调整的下跌给忽悠了。



跌幅未必一开始就巨大，能混在了年底局中。但毕竟交易上都会反映出来，这种时候大家拿“博尔量化.net”平台去量化一下就会非常清楚，量化出这种做空主导巨大的，等于告诉你这股票走下山路时跌跤，直接往山下滚了，那真没什么好犹豫了。



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2016-12-26

