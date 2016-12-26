[长线是金] 势王：12.26今日休市，原油白银天然气市场策略 [复制链接]

水满则溢，月满则亏，自满则败，自矜则愚，回避现实的人，未来将更加不理想，市场洗刷，唯强者风采依旧，市场多变，逆主流而行已经成为常态，当很多人看空的时候，可能多头正即将要到来，多空的快速转换，总是令人措手不及，强弱的转换只在那一瞬间，交易就是要做对的事情，把事情做对，跟对人，才能做对事。 上周重要数据回顾： 1、美国能源信息署（EIA）周三（12月21日）公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和精炼油库存双双录得减少。美国精炼油库存减少242万桶，市场预估为减少115.2万桶，连续两周录得下滑。美国上周汽油库存减少130.9万桶，市场预估为增加142.0万桶，五周以来首次录得下滑。 2、当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少24.30万桶，结束连续三周的增长态势，预期增加95.28万桶，前值增加122.30万桶；此外，截至12月9日当周EIA精炼厂设备利用率为91.5%，高于90.5%的前值，也高于90.81%的预期值。 3、而在较长期的角度来说，美国周四(12月22日）传出了重大利好。美国总统奥巴马宣布在美国大西洋和北冰洋领海全面禁止新的离岸油气开发，并且把加拿大也拉了进来。虽然特朗普入主白宫后几乎必然会寻求将此法令废除，但是法律原因的纠扯会让其拖延多年。 天然气行情分析： 日线方面，均线MA5拐头向上穿破MA10形成金叉，且受到日线中轨支撑，周五也是强势上涨，且MACD块钱拐头向上有上穿慢线形成金叉之势，绿色动能柱缩量，MARSI指标金叉形成且向上蔓延，随机指标KDJ金叉向上发散；四小时方面，MA5上穿MA10形成金叉，附图指标MACD快慢线平行向上运行，红色动能柱再次放量，随机指标KDJ三线金叉形成； 势王观点：行情会延续上涨，操作以回调做多为主，上方先关注前期高点5794一线。 天然气开盘操作策略： 1、5730一线进空，建议止损40%，建议目标看5680； 2、5570一线进多，建议止损40%，建议目标看5640； 美原油（芳烃）行情分析： 周五原油亚盘主要走的是一个震荡，一直受到小时线中轨支撑，直到下午两点多冲破中轨运行至中轨下方受到中轨压制走出一波下跌，后又受到下轨支撑开始反弹，而后行情在多次试探中轨之后蓄力强势上破上行；日线方面，K线受到MA10支撑，最后也是强势拉升之后收得一根带长下影的阳柱,附图指标MACD快慢线平行运行，随机指标KDJ拐头向上； 势王观点：从减产协议达成以后的情况来看，原油冻产正在执行，油价必然会因此而走上坡路。原油操作以回调低位做多为主。 原油开盘操作策略： 1、52.8附近做多，止损0.3美元，目标51美元附近； 2、54.0附近做空，止损0.3美元，目标53.2美元； 白银行情分析: 白银市场看似一片风平浪静,实则已暗潮汹涌.圣诞节导致主力已无心入市,因此白银市场短期也只有震荡调整,想要有大单边行情基本希望渺茫了.白银自触底后整体维持底部的震荡整理,周五冲高至16.15后,行情再度回落,目前的行情金银的反弹偏弱势,短线下破15.50也没到时机. 势王观点：行情暂时不够明朗，建议观望为主 青西微盘白银开盘操作策略： 1、3260一线进空，建议止损40%，建议目标看3210； 2、3180一线进多，建议止损40%，建议目标看3230； 文/势王 唯信xsxjvx





