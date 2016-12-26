[聊股沙龙] 石雨嘉：12.26周二原油白银操作建议及解套策略，巧辨支撑阻力位看图soeazy! [复制链接]

石雨嘉：12.26周二原油白银操作建议及解套策略，巧辨支撑阻力位看图soeazy!

今天是一个不一样的周一，因为假期原因本周的数据公布时间以及周线公布时间有些特别，开盘时间从周一改至周二，所以今天投资者依然可以小憩一下，石雨嘉提醒，因圣诞假期，原定于北京时间周三公布的API原油库存数据推迟至北京时间周四05:30公布；EIA原油库存数据推迟至周五00:00公布，本周油市投资将琳重磅考验，黑五加EIA玩嗨市场！不眠之夜赚翻庆元旦！

石雨嘉——原油技术解析及操作建议 原油日线图，布林带系统呈多头向上运行趋势，K线沿布林带上轨向上震荡运行，上方54美元形成强力压制，MACD指标零轴上方金叉运行，快慢线聚拢，红色动能柱缩量。4小时图上来看，布林带三轨走缓，K线区间震荡于52.50—53.50美元附近，受下方52美元强力支撑，MACD指标零轴上方快慢线交叉聚拢，绿色动能柱缩量，KDJ指标向上发散运行。综合而言，原油价格短线上行动能较足，且OPEC减产执行可信度增加，预计原油价格后市将震荡上行。操作上建议区间操作即可。



12.27（周二）原油操作建议： 1、多单计划：在53.00美元附近做多，止损52.70美元，目标53.50—54.00美元附近； 2、空单计划：在54.00美元附近做空，止损54.30美元，目标53.00—52.50美元附近。 石雨嘉——白银技术解析及操作建议 日线方面，白银连续三连阴，昨日白银也是受MA5压制，最后也是收的一根阴柱，本人预计下周依旧会延续跌势，行情近期都走在下行通道中，附图指标MACD死叉向下蔓延，绿色动能放量；四小时方面，昨日行情一直运行在中轨与下轨之间，上方受到中轨压制，下方受到下轨支撑，在这一区间震荡下行，直至停盘行情还是没能走出这一震荡下行区间，且K线一直受均线系统压制，趋势看空无疑。 白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低料看向15.5美元附近。操作上思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅。 12.27（周二）白银操作建议： 1、空单计划：建议16.3美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 2、多单计划：建议15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20 石雨嘉——什么是支撑位? 支撑位，顾名思义;在底部的才算做支撑。在K线图中，当价格下跌到达某个价位时，出现反弹或着趋势反转的情况，那么这个价位就叫做支撑位。支撑位可以通过技术分析的方式来预测。 支撑位是一个买方找到了利益所在，最终阻止了价格跌到它所创下的前期低点下方去的价格。支撑线是当价格跌到某一点位附近时，价格停止下跌，甚至还可能回升，这是多方在此价位买入造成的。



这个起着阻止价格继续下跌的点位就是支撑线所在的支撑位。 支撑位一般有几种情况： 1、均线支撑位； 2、高点和低点的支撑位； 3、跳空缺口的支撑位。 石雨嘉——什么是压力位? 压力位与支撑位正好是相反的，压力位处于相对得顶部。当价格上涨至某个关键的价位时，出现了反弹下跌或着趋势反转下跌的情况，那么这个价位就叫做压力位。压力位同样可以通过技术分析的手段来进行预测。 值得说明的是，连续的两个支撑位或和两个压力位会形成一个完整的通道。这样更有利于我们的分析和预测价格的方向。当然，也并非只依据这些就可以判断买卖点，还要依据移动平均线和成交量指标等技术指标来综合分析行情。 压力位和支撑位一般有几种情况： 1.均线压力位和支撑位; 2.高点和低点的压力位和支撑位; 3.跳空缺口的压力位和支撑位。 更多K线图基础知识，尽在石雨嘉V-信shiyujia06 申明：本文由石雨嘉首席独家编撰，本文严禁抄袭，部分消息面参考正规财经资讯网站，文章内容可供参考，介于文章时效性，不构成投资依据，风险自担，投资有风险，入市需谨慎，转载请注明出处！ 撰稿人：石雨嘉 投资专线V-信shiyujia06

