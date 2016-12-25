宋舟文12.26周一继续休盘，今年赚钱的机会不多了，你还在犹豫吗？ [复制链接]

宋舟文12.26周一继续休盘，今年赚钱的机会不多了，你还在犹豫吗？

圣诞节已过，距离2017年只剩4个交易日了，你还在亏钱吗？不知道你思考这个问题没有，我们投资到底是为了什么？可能有很多投资者心理也是非常清楚，我们投资就是为了赚钱，但是实际上，你又做的怎么样呢，赚钱了吗？还是一直亏，5w，10w，50w甚至上百万。自己辛辛苦苦赚来的钱就这么亏了，你家里人知道吗？反正每次都有很多亏损的客户找到我，说亏多少多少，还不知道怎向老婆交代，其实看到这样的客户一方面是非常同情的，因为你的想法是好的，为了家庭能够过得更加幸福，可是万万没想到的是，你没有让家庭过得更幸福，反而把自己的钱都搭进去了；另一方面，我想说的是，并不是你一直亏钱，只是你在选择的时候出现问题了，没有跟对一个好的老师，你找老师就是为了更好更快的赚钱，然后你的老师不仅不能带你赚钱反而亏钱的老师，有什么理由再继续跟下去呢？我今天说的就只有一个观点，跟对的人，做对的事情，选择比努力更重要，一个好的指导老师除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任，在我的眼中，操作没有如果，让客户赚钱是硬道理。宋舟文惟欣szw363欢迎和本人沟通。

周五（12月23日）临近圣诞节，市场交投较为清淡，交易员逐渐结束今年的交易，为假期做准备。近月合约的总交易量约35万口，不到过去200日平均日总交易量的三分之二。不过原油市场依然火热，油价昨日走出探底回升，对减产执行的良好预期，支撑油价小幅收涨。

近来不管是为了麻木市场，还是各产油国真的决心要减产，到目前为止，各产油国发表的言论均是对未来油价充满信心。而沙特能源部长法利赫就是典型的代表，周四晚间法利赫就表示，油市正在结束萎缩期，且对2017年油价的复苏非常乐观。沙特更是表现出极度乐观态度，油价应声上涨。伊拉克的石油大省基尔库克省表示，该省愿意执行减产以配合伊拉克兑现在11月30日于维也纳达成减产协议时许下的承诺。如今，该省运营的石油公司日产量为16万桶至17万桶。在今日早些时候，伊拉克石油部长阿鲁艾比就曾表示，欧佩克减产后，油价将处于50-60美元/桶区间。而且，阿鲁艾比强调，已与库尔德地方武装就减产达成协议，并将会遵守欧佩克减产协议中所承诺的减产配额。种种言论几乎都在暗示着油价在后市将会稳步提升，那么面对近期油价多空拉锯的局面，我们该如何去操作呢？

【白银分析】现货白银4小时图，布林带系统呈空头向下运行趋势，K线沿布林带下轨向下运行，关注下方15.6美元支撑，MACD指标零轴下方快慢线走缓聚拢，红色动能柱缩量，KDJ指标向下发散运行，且处于超卖区间。

消息面上，在下周，白银依旧匮乏基本面。在美联储加息之后，美系货币持续走强，美股保持强劲，虽短期承压，但相对白银来说，也并没有完全使得白银脱离空头控制。因此，基本面暂时依旧没有完全利多出现。利空出尽，白银行情的修正也是必然事件。

下周，我们主要关注白银在无基本面的刺激之下，会如何走出修正。而最主要的则是白银的修正力度。在本周，我一直强调，日图之中，修正需求强烈，但最后能否顽强支撑15.6一线，形成反弹，是下周的重点。同时1月非农也即将临近，白银是否会借此能否拉升一波，也是看点。

下周宋舟文认为主要操作思路依旧是低多为主。对于短线而言，主要关注16.2美元一线的突破情况。这是目前白银短线承压的重要位置。一旦突破16.2美元才能形成反弹，否则继续以弱势震荡对待。（更多实时资讯了解可以添/加惟欣szw363）

操作思路：震荡对待，破位及时调整

1、15.6美元附近做多，止损15.4美元，目标16.0-16.1美元；

2、16.2美元附近做空，止损16.4美元，目标15.8-15.7美元；

【原油分析】原油周五回踩之后，继续震荡上扬，日图最终阳K攀升。日图之中，随机指标背离信号明显，同时远离下支撑，日图之中，大有回踩修正概率。目前原油自颈线破位之后，一路上涨保持强势，即便基本面利空，但原油下探并不利索，但不管怎么走，原油的空头都已经不复存在。

原油4小时图，布林带三轨走缓，K线区间震荡于52.50—53.50美元附近，受下方52美元强力支撑，MACD指标零轴上方快慢线交叉聚拢，绿色动能柱缩量，KDJ指标向上发散运行。舟文综合而言，原油价格短线上行动能较足，且OPEC减产执行可信度增加，舟文预计原油价格后市将震荡上行。

原油日线图，布林带系统呈多头向上运行趋势，K线沿布林带上轨向上震荡运行，上方54美元形成强力压制，MACD指标零轴上方金叉运行，快慢线聚拢，红色动能柱缩量。如果想学习更多的技术知识，想和舟文交流的可以联/系舟文惟欣szw363

操作思路：中长线看多，短线可以逢高制空

1、53.0美元附近做多，止损52.7美元，目标53.5-54.0美元附近

2、54.0美元附近做空，止损54.3美元，目标53.0-52.5美元附近

金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究，祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命。我也希望有更好的机遇为投资者提供良策！我不敢自诩为极优秀的分析师，但是水平肯定不差，另外把客户的利益放在第一位是我第一天成为分析师的时候就做的誓言，不管别人怎么做，那是别人，我只愿意做好自己！宋舟文一直在这，有需要随时联希，宋舟文惟欣szw363

本文由宋舟文独家策划发布，转载请注明出处；舟文温馨提示，投资有风险，入市需谨慎；以上仅代表个人观点，不作操作依据，风险自担。

首席分析师宋舟文在线指导叩叩、惟欣（345-907-092）



