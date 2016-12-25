[实战看盘] 势王：12.25下周金融市场展望和概览 [复制链接]

回顾过去一周，由于临近年末与圣诞节假期，本周市场交投比较清淡，同时重点的财经事件与数据屈指可数，欧洲国家突然发生的几起恐怖袭击反而吸引了全球不少眼球，并一度搅动了市场。下周是2016年最后的一个交易周，重要财经事件与数据依然偏少，值得关注一下的有日本央行行长黑田东彦的讲话、美国原油库存数据等等。



周一晚间，欧洲地区发生了三起恐怖袭击事件。瑞士苏黎世市中心一个清真寺发生枪击事件，造成三人受伤；俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫当晚在土耳其首都安卡拉出席活动时遭枪击身亡，行凶者是一名土耳其警察，被当场击毙；德国柏林一辆波兰牌照恐怖的黑色大货车，蓄意冲撞碾压柏林最热闹的圣诞集市，直接酿成了至少12人死亡，五十余人受伤。受此影响，欧元兑美元则一度跌至近十四年新低。西方多国开启了圣诞节假日模式，不少人担忧，恐怖分子可能在此期间再度发起恐怖袭击。



上周，美联储进行了近10年来的第二次加息，并预计明年可能加息三次。本周二凌晨，美联储主席耶伦再度发声，她表示，薪资增长及低裁员带来近十年最强劲就业市场。另外，周四公布的数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率终值达到3.5%，高于预期，且创2014年三季度以来最高水平。



本周五，俄罗斯总统普京召开年度新闻发布会。他表示，俄罗斯经济目前正重回上升轨道，且有迹象显示，随着该国经济走出本世纪以来最长衰退期，国内实际工资开始有所改善。对于当前关注的俄罗斯石油减产问题，普京明确表态，俄罗斯将减少石油产出，并与OPEC合作，以支撑全球油价。他希望油价稳定在目前的水平，目前油价高于俄罗斯预算中假设的平均每桶40美元。



国内方面，国海证券“萝卜章”事件闹得沸沸扬扬，市场密切关注该事件进展。在经过长达5个多小时的谈判后，国海证券终于承认履行伪造公章签下的所以相关协议，或扛下近10亿美元浮亏。周三，国海证券发布公告称，认可债券交易协议，愿意共同承担责任；周四又公告称，初步统计显示，伪造印章私签债券交易协议涉及债券金额不超过165亿元，其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。



除此之外，本周要闻还包括，法国法院裁定IMF总裁拉加德犯有渎职罪；英国首相特蕾莎-梅表示希望通过英国退欧的过渡性协议；意大利zheng.fu批准对西雅那银行等的救助；习近平主持召开财经领导小组会议，要求抑制房地产泡沫等等。



外汇市场方面，受欧洲发生多起恐袭影响，欧元兑美元周二一度触及近十四年新低1.0350，但随后逐渐收复了大部分失地；受益于欧元贬值，以及耶伦的乐观言论，美元指数一度攀升至103.65，刷新十四年高点，但随后从高位小幅回落至101关口附近，受累于投资者获利了结。美元兑日元也一度触及10个半月高位，本周日本央行决定按兵不动。



原油市场方面，国际油价本周小幅上涨。美国WTI原油周五触及17个月来最高收盘位,报53.02美元，较上周创下的上一个17个月高位仅高5美分。美国12月16日当周EIA原油库意外增加了225.6万桶，结束了此前连续四周的下滑态势。另外，美国12月23日当周石油钻井总数大增13座，连续第八周增加。此外，利比亚国家石油公司周二宣布，通往西部Sharara和El Feel油田的输油管道重开，未来三月产量有望增加27万桶/日。



贵金属市场方面，伦敦现货黄金本周微跌，录得周线七连跌，并创下了十二年以来持续时间最长的连续周度下跌，主要因投资者押注美国经济增长将加速，从而支持美联储明年进一步加息。几起恐怖袭击事件对金价避险需求的提振仅仅昙花一现。



下周是2016年最后的一个交易周，市场将上演本年度的收官之战，但值得关注的财经事件与数据并不多。有哪些消息可能挑动市场？势王梳理如下：



12月26日（周一）



欧美等国家均因圣诞节假日而休市，值得关注一下的是日本央行行长黑田东彦将在一个会议上发表讲话。



本周二上午，日本央行如市场预期决定维持-0.1%的基准利率、维持日本国债持有量年增幅80万亿日元的目标，以及10年期日本国债收益率目标在零水准附近不变。日本央行在声明中上调经济预估，并表示日本经济很可能转向温和扩张；日本经济前景风险包括美国经济的发展，和美国货币政策对全球市场的影响。



在当天下午召开的新闻发布会上，黑田东彦表示，日本央行上调经济增长评估，是因为海外经济复苏，以及日本出口、工厂产出和民间消费提速，与特朗普当选后的市场反应没有特别关系。



12月27日（周二）



日本将公布11月全国CPI年率、11月失业率；美国将公布12月里奇蒙德联储制造业指数。



值得注意的是，澳大利亚、中国香港、英国的股市均因圣诞节假日而继续休市一日。



12月28日（周三）



日本将发布11月工业产出年率初值；美国将公布11月成屋签约销售指数月率与美国成屋签约销售指数。



12月29日（周四）



因为周一是美国圣诞节假日，所以原定于周三公布的美国API和EIA原油库存数据均推迟到了周四公布。美国至12月23日当周EIA原油库存是在周四24:00公布。



本周公布的数据显示，美国12月16日当周EIA原油库存与API背道而驰，意外增加了225.6万桶，预期为减少250万桶，前值为减少256.3万桶。美国EIA原油库存结束此前连续四周的下滑态势，但汽油库存五周以来首次录得下滑，精炼油库存连续两周录得下滑，库欣地区原油库存结束连续三周的增长态势。



另外，值得关注的还有美国12月24日当周初请失业金人数。



12月31日（周六）



凌晨2点，美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)将公布美国12月30日当周石油钻井总数。



本周公布的数据显示，美国12月23日当周石油钻井总数增加13座至523座，连续第八周增加，创2015年12月份以来最高，但仍低于去年同期538座的水平，预期为510座，前值为510座。

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