[实战看盘] 石雨嘉：油价暗示减产或延缓，12.26原油周二操作建议及行情走势分析 [复制链接]

石雨嘉：油价暗示减产或延缓，12.26原油周二操作建议及行情走势分析

市场只需要像狼一样的人，无论是分析师还是投资者，交易，没有人会认为自己是那个输的人，多数人却做着让自己输的事情，这就好比人生的奋斗当中，人人都期待能改善或者逆转目前不太满意的生活，对梦想充满着希望，却总是干着与梦无关的事，这就成了只是幻想。任何想要的结果，都需要落实到行动当中。交易中你会发现，不是那些聪明的人留下了，也不是那些最懂技术的人生存了，而是不断的自我总结和拥有良好态度的人坚持了，最终成为了分享利润的一群人。



石雨嘉——原油技术解析及操作建议

原油日线图，布林带系统呈多头向上运行趋势，K线沿布林带上轨向上震荡运行，上方54美元形成强力压制，MACD指标零轴上方金叉运行，快慢线聚拢，红色动能柱缩量。4小时图上来看，布林带三轨走缓，K线区间震荡于52.50—53.50美元附近，受下方52美元强力支撑，MACD指标零轴上方快慢线交叉聚拢，绿色动能柱缩量，KDJ指标向上发散运行。综合而言，原油价格短线上行动能较足，且OPEC减产执行可信度增加，预计原油价格后市将震荡上行。操作上建议区间操作即可。

12.27（下周二）原油操作建议：

1、多单计划：在53.00美元附近做多，止损52.70美元，目标53.50—54.00美元附近； 2、空单计划：在54.00美元附近做空，止损54.30美元，目标53.00—52.50美元附近。

石雨嘉——原油周线收平，再迎元旦节假期

周五(12月23日)国际原油价格整体先跌后涨，亚欧盘时段整体维持震荡下行，至美市盘初，原油小时线上收出一根低位十字星，且油价下探日内低点52.26美元/桶，随后行情反转，油价大幅反弹走高，突破53美元关口，最高触及53.28美元/桶，完全收复日内跌幅;最终原油价格周五触及17个月来最高收位，日线上小幅收阳。周五油价反弹因市场期待石油输出国组织(OPEC)将如何监督其减产计划的落实情况，且利比亚预期将增产。

本周原油价格整体看罕见收平，周线上收一根小十字星，由于本周圣诞和新年假期周将至，市场整体交投清淡，原油价格整体维持在52-54美元区间交投;最高触及53.79美元，最低下探52.08美元/桶;目前原油市场基本面依旧是利好油价，虽然周六凌晨公布的贝克休斯钻井平台数据显示美国原油产量有逐渐上升的迹象，但市场仍然乐见产油国能够落实减产计划。多颖预计国际原油价格后市将因OPEC减产协议持续提振，不过，下周又临元旦节假日，料原油市场消息面较为清淡，原油价格即便上涨恐涨幅也较小。

石雨嘉——油价曲线暗示减产延缓，重归需横需直面四大挑战



市场分析师周五(12月23日)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国已经达成联合减产协议，行动将于2017年1月开始实施，时长为六个月。目前石油交易商已经开始押注减产期限会被延长，预计油市将于明年下半年重归均衡。

直到明年上半年预期储油罐都将装的满满当当，只会从6月开始慢慢倒空。

不过从布兰特原油期差中可以发现，交易商认为原油库存在明年上半年仍将继续攀升，只会从6月才会开始稳步下降。直到明年上半年布兰特原油期货价格仍保持升水，反映出冲抵大量原油存储和融资成本的需求。但升水在6月左右开始缩窄，到北半球夏季结束前期货合约升水已经不复存在。

期货价格曲线包括了对供需状况及储存石油需求的预期，不过油市重归均衡的速度可能比当前预期更快或更慢。即便如此，价格曲线仍能为市场提供重归均衡和库存减少的预估时间表。

曲线暗示了库存料将在上半年期间小幅减少，之后在下半年加速减少。这样的预期似乎很合理。 受近期OPEC及非OPEC产油国增加石油产量的影响，2017年伊始油市将拥有从2016年结转的大量库存。第一季末及第二季初通常是一年中原油需求最疲弱的时候，因在冬季取暖季后及夏季驾车高峰季前，许多炼厂在进行维护。但在年中的时候，美国炼厂将增加原油加工，以满足夏季驾车需求。而沙特和伊拉克也将增加发电厂的原油燃烧量，以满足夏季对电力和空调的需求。

另一方面，市场分析师指出，如果全球经济能够避免衰退，原油需求面将获得有效支撑，这将帮助改善油市的供求关系。期货价格的结构暗示，交易商普遍认为OPEC和非OPEC产油国将在5月和6月达成减产期限延长协议，当然减产目标可能会根据当时的情况做出调整，执行力度也可能随着时间的推移而有所减弱。

2017年油市目前面临的主要风险有四个，分别是OPEC和非OPEC产油国严重不遵守协议；不受限制的尼日利亚和利比亚的生产大幅增加；全球经济放缓；美国页岩油生产因价格上涨而明显增加。

这四大风险因素中的任何一个都可能导致油市重归均衡进程被再度推迟。但如果这些风险因素均未出现，油市则有望在2017年中期出现供应短缺，帮助库存水平在下半年显著减少。

一件事情，你坚持做了三天，那是心血来潮！你坚持了三个月，那是刚刚上场！你坚持了三年，那才算得上事业！盈利的路上并不拥挤，因为坚持的人不多，成功需要贵人指引，但有导师的人不多，成长需要不断学习，但会学习的人不多，盈利的路上需要准备，但是有准备的人不多，投资的路上需要付出，但懂得付出的人不多。交易的路上需要计划，但被别人计划的人不少，持仓的路上需要目标，但为别人实现目标的却不少。学会“全力以赴”，放弃“全力应付”。在这个市场只有“剩者为王”。

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