[实战看盘] 饶易鑫：全球公认“避险天堂”黄金怎么了？12.27黄金白银行情分析与操作建议 [复制链接]

许多散户投资者都认为，黄金作为所谓的“避险天堂”会在出现**不确定性和**危机的时候吸引进行对冲的资金，因而会出现上涨的走势。但是现在来看，这个想法简直错到离谱，黄金投资者都在为黄金在接连的大新闻下不断走低而挠头。2016年第四季度的黄金走势就显示出，黄金已经不再是**风险的优良对冲资产了——实际上从来都不是，投资者还不如持有现金或者股票。

在美国总统初选和大选过程中，市场广泛预测特朗普胜选会让股市崩溃，因此基于**不确定性，将与英国脱欧时一样，黄金会经历大涨，但是现实情况总是沉重的。尽管今年第四季度全球**环境非常紧张，但是投资者作为一个整体都在抛售在黄金ETF中所持有仓位，自特朗普胜选以来SPDRGoldETF已经连续经历了28天的资金净流出，出金规模高达47亿美元。

金价的崩溃显示出黄金的确不是一个对**不确定性对冲的好资产。究其原因，则是金价走势大体上是与十年期国债收益率相反的，而当**气氛紧张的时候，资金就会流出国债市场，因此债券的价格就会提高；而与收益率走势相悖的黄金就会走低。

实际上，短期内**和经济不确定性是十分显著的，而这不仅仅是因为特朗普意外胜选的缘故。首先，中国和美国在南海问题上的冲突有所激化，而我们完全不知道特朗普对此的政策会怎样；其次，欧洲主要城市接连遭受恐怖袭击，同时俄罗斯大使居然在土耳其被公开枪杀，举世震惊。

再次，意大利的银行体系脆弱不堪，可能需要zheng.fu介入才能勉强续命；另外，英国脱欧的长期后果充满谜团。这每一条都足以引发投资者的注意，但是金价就是没有能翻身。除了在中国海军于南海国际水域捕获一艘美国无人水下潜航器后，金价经历了一波短暂且快速回调的上涨，黄金对这些不确定的反应是相当沉闷的。

总的来说，特朗普当选美国总统引发的**风险利好因素，很快就因为美国国债市场出现抛售而被抵消。因为金价和十年期债券收益率的关系，这阻止了黄金作为避险资产的表现。

现在金价依然萎靡，而散户通过黄金ETF的抛售压力还在恶化市场情况。如果可能，投资者可以考虑金矿小盘股ETF（GDXJ），因为小盘股黄金矿企杠杆率很高且为了筹集资本会稀释股权，这让其跌幅预期比实物黄金要大一些，且破产的可能性也会更高，做空或可从中获利。

----现货黄金白银行情分析与操作策略----

白银

从大周期月线上分析，布林带持平运行，银价已经穿越布林带中轨下行，各附图指标均偏空头，在加息大环境下，美指持续上升，金银备受打压下行。白银也连续3个月收阴线，本月将继续收阴线，饶易鑫预计下个月会延续跌势。长线空单的朋友们准备好了吗？从周线看，周线近期白银走势比较有规律，都是在大幅下跌之后，小幅反弹整理继续下跌，目前已经运行于布林带下轨，并且布林带打开，准备迎接继续下跌之路，本周成功突破了16.0美元的强支撑位置，空头趋势势不可当，饶易鑫前面也强调过，若本周收线阴线更能将空头坐稳，本周收中阴线，成功下破16.0位置。

从日线上，日线白银出现阴跌情况，布林带开口，银价沿着布林带下轨下行，上方受5日均线压制。各附图指标均偏空头；综上，银价在美指的强势压迫下，走下坡路，整体趋势空头明显，周一操作上坚持反弹空为主，之前饶易鑫强调的中线空单仍旧有效；

操作策略：

时机抉择一，白银反弹15.8/15.9空单进场机会，止损0.3，目标看15.6附近；

时机抉择二，若白银回落触及15.6位置介入多单，止损0.3，目标看15.8-15.9附近；

黄金



从周线看，黄金已经连续6周收阴，本周收线一根小十字星阴线，本周金价波动较小，多空实力开始拉平，似有开始底部震荡的节奏；饶易鑫从日线上，日线金价震荡下行，小碎阳小碎阴交替，但整体空头还是很明显，布林带通道保持下行，附图指标表现就偏弱了。综上，同白银，黄金在美元的强势压迫下，偏下行。整体操作上仍旧以做空为主，短线操作黄金以震荡为主。

操作策略：

时机抉择一，金价反弹初次触及1135介入空单，常规止损，目标看1130附近，继续下行看1128-1125附近；

时机抉择二，若金价强势反弹1140-1142附近是补空位置，蔻蔻3746-79011常规止损，目标看1130-1128附近；

重点注意：若金价回落1125大胆进多，常规止损，目标看1130-1133附近；

----饶易鑫理财说----

我们操作的时候不仅要看基本面，还有综合技术面和市场反应。三方面指向一致的时候才是最安全的。一周消息简报，掌握现状，分析数据，预测行情，稳健做单。支撑位和压力位都在颈线和横盘的高低点，横盘的密集处都是支撑和压力的关键位置，一旦密集处破位，那行情基本上都是大行情，而很多散户投资者大部分做交易的都是按照布林带震荡区间来做，双边交易，一旦日线出现单边行情，那你们基本上就傻眼了。大家来到这个市场就是看到这个市场赚钱的机会更大的一面，但是机会的背后同样是风险，只有理性的去面对以及控制风险，收益才有保障更多实时行情分析添加微信ryixin55获取

饶易鑫，中瀚首席交易教练，一个拥有无敌的思路，老道的经验，高超的判断的超级分析达人。中瀚财阀分析团队创始人，多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。30万、40万、50万，50万以上资金均可为安排适合你的投资产品及策略。投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。 文/饶易鑫/微信：ryixin55 撰写：饶易鑫；致力把握经济金融走势，对现货原油、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注本人。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。



