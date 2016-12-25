[实战看盘] 石雨嘉：12.25原油看多白银下方走空，周一休市，周二原油白银操作建议 [复制链接]

石雨嘉：12.25原油看多白银下方走空，周一休市，周二原油白银操作建议

圣诞节到了，首先祝大家圣诞节快乐，昨天有吃苹果吗？虽然是美国的传统春节但是咱们吃个苹果也是平平安安的寓意。周末其实不仅是休息，更是一种学习自我提升的过程，养成一种习惯在周末再看看分析近期一个行情、读读书。当然，也不得不感叹时间过的好快，十二月转眼已经接近尾声。而每个周末都是一次冷静的延伸，让你休整之后更好的面对新的机遇与挑战。有些事要学会刻在沙滩上，别轻易的刻在心上，包袱重了容易拖累你奔跑的速度。石雨嘉老师写周评，其实就是阐述自己对行情走势观点，另一方面是帮助在看的各位分析行情以及疑难解惑。正所谓，兵马未动，粮草先行。无论过去盈利如何，别忘总结吾日三省。



石雨嘉——原油技术解析及操作建议

原油日线图，布林带系统呈多头向上运行趋势，K线沿布林带上轨向上震荡运行，上方54美元形成强力压制，MACD指标零轴上方金叉运行，快慢线聚拢，红色动能柱缩量。4小时图上来看，布林带三轨走缓，K线区间震荡于52.50—53.50美元附近，受下方52美元强力支撑，MACD指标零轴上方快慢线交叉聚拢，绿色动能柱缩量，KDJ指标向上发散运行。综合而言，原油价格短线上行动能较足，且OPEC减产执行可信度增加，预计原油价格后市将震荡上行。操作上建议区间操作即可。

12.27（下周二）原油操作建议：

1、多单计划：在53.00美元附近做多，止损52.70美元，目标53.50—54.00美元附近； 2、空单计划：在54.00美元附近做空，止损54.30美元，目标53.00—52.50美元附近。

石雨嘉——白银技术解析及操作建议

日线方面，白银连续三连阴，昨日白银也是受MA5压制，最后也是收的一根阴柱，本人预计下周依旧会延续跌势，行情近期都走在下行通道中，附图指标MACD死叉向下蔓延，绿色动能放量；四小时方面，昨日行情一直运行在中轨与下轨之间，上方受到中轨压制，下方受到下轨支撑，在这一区间震荡下行，直至停盘行情还是没能走出这一震荡下行区间，且K线一直受均线系统压制，趋势看空无疑。 白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低料看向15.5美元附近。操作上思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅。

12.27（下周二）白银操作建议：

1、空单计划：建议16.3美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 2、多单计划：建议15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20

石雨嘉——油价曲线暗示减产延缓，重归需横需直面四大挑战



市场分析师周五(12月23日)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国已经达成联合减产协议，行动将于2017年1月开始实施，时长为六个月。目前石油交易商已经开始押注减产期限会被延长，预计油市将于明年下半年重归均衡。

直到明年上半年预期储油罐都将装的满满当当，只会从6月开始慢慢倒空。

不过从布兰特原油期差中可以发现，交易商认为原油库存在明年上半年仍将继续攀升，只会从6月才会开始稳步下降。直到明年上半年布兰特原油期货价格仍保持升水，反映出冲抵大量原油存储和融资成本的需求。但升水在6月左右开始缩窄，到北半球夏季结束前期货合约升水已经不复存在。

期货价格曲线包括了对供需状况及储存石油需求的预期，不过油市重归均衡的速度可能比当前预期更快或更慢。即便如此，价格曲线仍能为市场提供重归均衡和库存减少的预估时间表。

曲线暗示了库存料将在上半年期间小幅减少，之后在下半年加速减少。这样的预期似乎很合理。 受近期OPEC及非OPEC产油国增加石油产量的影响，2017年伊始油市将拥有从2016年结转的大量库存。第一季末及第二季初通常是一年中原油需求最疲弱的时候，因在冬季取暖季后及夏季驾车高峰季前，许多炼厂在进行维护。但在年中的时候，美国炼厂将增加原油加工，以满足夏季驾车需求。而沙特和伊拉克也将增加发电厂的原油燃烧量，以满足夏季对电力和空调的需求。

另一方面，市场分析师指出，如果全球经济能够避免衰退，原油需求面将获得有效支撑，这将帮助改善油市的供求关系。期货价格的结构暗示，交易商普遍认为OPEC和非OPEC产油国将在5月和6月达成减产期限延长协议，当然减产目标可能会根据当时的情况做出调整，执行力度也可能随着时间的推移而有所减弱。

2017年油市目前面临的主要风险有四个，分别是OPEC和非OPEC产油国严重不遵守协议；不受限制的尼日利亚和利比亚的生产大幅增加；全球经济放缓；美国页岩油生产因价格上涨而明显增加。

这四大风险因素中的任何一个都可能导致油市重归均衡进程被再度推迟。但如果这些风险因素均未出现，油市则有望在2017年中期出现供应短缺，帮助库存水平在下半年显著减少。

一件事情，你坚持做了三天，那是心血来潮！你坚持了三个月，那是刚刚上场！你坚持了三年，那才算得上事业！盈利的路上并不拥挤，因为坚持的人不多，成功需要贵人指引，但有导师的人不多，成长需要不断学习，但会学习的人不多，盈利的路上需要准备，但是有准备的人不多，投资的路上需要付出，但懂得付出的人不多。交易的路上需要计划，但被别人计划的人不少，持仓的路上需要目标，但为别人实现目标的却不少。学会“全力以赴”，放弃“全力应付”。在这个市场只有“剩者为王”。

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