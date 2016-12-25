[实战看盘] 饶易鑫：12.27原油白银操作建议及如何挽救未及时止损的单子 [复制链接]

2016年是大起大伏、充满意外的一年，英国脱欧公投、美国总统大选、意大利修宪公投、OPEC减产协议……这些大事件让今年多种主要资产“坐上了过山车”。正如饶易鑫所言，考虑到年初的惨淡光景以及其后的黑天鹅事件，市场的恢复能力还是很不错的。 路透周四（12月22日）总结道，原油料将成为2016年表现最佳的资产，年初迄今其涨幅已接近50%。回顾1月油价跌至12年新低时，估计没有多少人会预想到原油会录得如此出人意料的表现。 在持续两年的历史最差表现之后，油价今年从27美元/桶的纪录低位一度上涨至接近58美元的水平；此外，铜、锌、锡三种工业金属的表现也令人瞩目，新兴市场货币方面的俄罗斯卢布及巴西雷亚尔也均录得了17%的增幅。 ----12.27原油白银行情分析与操作建议---- 原油 布林带收口走平，K线位于布林带中轨上方，走出红三兵形态，现企稳于53.15上方整理，KDJ随机指标聚拢向上，短线指标趋势呈现多头，MACD快慢线0轴上方结成金叉，红色动能柱放量；饶易鑫小时图看，布林带缩口，K线指标金铁布林带上轨向上攀升，MA5/10均线交金叉，均线发散向上运行，附图MACD快慢线金叉于0轴上方运行。综合来看，油价短线上可能会再次冲高，整体多头偏强势，操作上饶易鑫建议可以以回落做多为主，短期来看原油还将持续震荡上行态势！整个来看上方压力53.8美元，继续上破压力55美元。 操作建议： 时机抉择一，回调到53美元附近做多，止损0.3美元，目标54.2附近； 时机抉择二，反弹到54.8美元附近进空，止损0.3美元，目标53.4附近。 白银 日线级别来看白银一直呈现的空头趋势排列，虽然是走了一波W型但是却没有筑底成功。依旧持续下破，在没有收到明显的转多头的信号的时候，饶易鑫提示谨慎操作多单。四小时图上均线向下运行，也是很强的空头能量展示，副图MACD也是有形成死叉向下的迹象。上方的压力位在16美金，白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低则看向15.5美元附近。操作上饶易鑫思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅，下周的操作上饶易鑫建议还是以反弹操作空单为主。 操作建议： 时机抉择一，16.00美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 时机抉择二，15.65美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20 上周白银原油解套思路： 原油如果套有原油53下方的空单，单子建议回落出局，或者看好有着一波很好的回落趋势的时候直接补仓解套操作。 白银如果还有16美元上方的多单的，建议反弹直接止损出局，把亏损挽回到最小的状态。因为后期的大趋势是依旧延续的空头趋势，操作上是以反弹操作空单为主。



我们操作的时候不仅要看基本面，还有综合技术面和市场反应。三方面指向一致的时候才是最安全的。一周消息简报，掌握现状，分析数据，预测行情，稳健做单。支撑位和压力位都在颈线和横盘的高低点，横盘的密集处都是支撑和压力的关键位置，一旦密集处破位，那行情基本上都是大行情，而很多散户投资者大部分做交易的都是按照布林带震荡区间来做，双边交易，一旦日线出现单边行情，那你们基本上就傻眼了。大家来到这个市场就是看到这个市场赚钱的机会更大的一面，但是机会的背后同样是风险，只有理性的去面对以及控制风险，收益才有保障。

----单子没有及时止损，那该怎么办？----





第一是根据手中的持仓状况，





1、轻度套牢的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；





2、高位套牢的投资者，也可以作出逢高部分减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动。





第二是根据买入币种的技术状态来操作





1、如果套牢时，所买入的币种处在高位必须立即止损。





2、如果所买入的币种处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失。





3、如果所买入的币种处在低位，则不必急于止损，应该在所买入的币种下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。





第三是根据买入币种的趋势状态来操作





1、如果所买入的币种的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套，甚至还会有较大盈利的可能。





2、如果所买入的币种处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待该币种进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。





3、如果所买入的币种处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔。





对于套牢之后的减仓或斩仓，以饶易鑫 的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。



套牢之后，无论如何操作都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和能力水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。如果你把握不好行情，思路不明确，套了多单，锁了天地锁，





1.在自己不懂行情分析的情况下不要盲目的去操作





2.选一个负责人的老师尤为重要





3.做单严格按照老师指导来操作（执行力）



往往单子被套，爆仓，亏损...均由此而来对于投资者来说，长期稳健获利才是最终的目的。

无论是被套还是亏损都是非常常见的事情，我们首先要学会找到亏损与被套的原因，之后想出解决的方法，最后则是总结经验教训，避免重蹈覆辙的可能，只有做到了这几点，我们才能减少发生风险的可能。有行情，有单做，有钱赚，只是一方面，重要的是你们自身如何在行情中不断的磨练自己，不断成长进步。到时候能够独当一面。有技术方面疑问的直接找我。 饶易鑫，中瀚首席交易教练，一个拥有无敌的思路，老道的经验，高超的判断的超级分析达人。中瀚财阀分析团队创始人，多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。30万、40万、50万，100万以上资金均可为安排适合你的投资产品及策略。投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。腾讯374-⑥⑦⑨-011，威芯ryixin55，实战喊单交流圈188-⑨⑥④-664备注k8 文/饶易鑫//WeiXin-- r yi xin 55 撰写：饶易鑫；致力把握经济金融走势，对现货原油、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注本人。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。





