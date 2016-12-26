[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.26（周一）等待B轮回踩的买点 [复制链接]



什么才是神一样的解盘，不但可以抄底逃顶，更能知道大盘是什么结构，本人抄底3084，逃顶3301，并在3084反弹的那一刻本人就公布了3084的反弹是一个ABC的三轮结构，结局大盘A之后的B在周五收盘后已经接近了尾声。

2016.12.26（周一）等待B轮回踩的买点



VIP课堂都知道这位学员，我们的成本价是31元，而最高涨到了39元，只有上真实的交割单，才最可信。

下面开始技术解盘：

2016.12.26（周一）等待B轮回踩的买点



3084的反弹，本人早就说过是ABC的三轮结构，这个是因为3084的下跌结构注定的，那么这里B的回踩点位是什么呢？如何看结构呢？这里就说一下，看5F的结构的MACD，必须需要产生背离，这个背离只要一旦产生，大盘的B轮回踩结构会结束，那么C的反弹就会到来。所以大盘这里必须做到重个股，相对3100区间，是可以产生分时买点的。哪怕真的跌破3100也并不可怕。



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以上言论发表于2016.12.24



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