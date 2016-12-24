[实战看盘] 饶易鑫：2016全球主要资产大盘点，12.27原油白银行情分析与操作建议 [复制链接]

2016年是大起大伏、充满意外的一年，英国脱欧公投、美国总统大选、意大利修宪公投、OPEC减产协议……这些大事件让今年多种主要资产“坐上了过山车”。正如饶易鑫所言，考虑到年初的惨淡光景以及其后的黑天鹅事件，市场的恢复能力还是很不错的。 路透周四（12月22日）总结道，原油料将成为2016年表现最佳的资产，年初迄今其涨幅已接近50%。回顾1月油价跌至12年新低时，估计没有多少人会预想到原油会录得如此出人意料的表现。 在持续两年的历史最差表现之后，油价今年从27美元/桶的纪录低位一度上涨至接近58美元的水平；此外，铜、锌、锡三种工业金属的表现也令人瞩目，新兴市场货币方面的俄罗斯卢布及巴西雷亚尔也均录得了17%的增幅。 ----12.27原油白银行情分析与操作建议---- 原油 布林带收口走平，K线位于布林带中轨上方，走出红三兵形态，现企稳于53.15上方整理，KDJ随机指标聚拢向上，短线指标趋势呈现多头，MACD快慢线0轴上方结成金叉，红色动能柱放量；饶易鑫小时图看，布林带缩口，K线指标金铁布林带上轨向上攀升，MA5/10均线交金叉，均线发散向上运行，附图MACD快慢线金叉于0轴上方运行。综合来看，油价短线上可能会再次冲高，整体多头偏强势，操作上饶易鑫建议可以以回落做多为主，短期来看原油还将持续震荡上行态势！整个来看上方压力53.8美元，继续上破压力55美元。 操作建议： 时机抉择一，回调到53美元附近做多，止损0.3美元，目标54.2附近； 时机抉择二，反弹到54.8美元附近进空，止损0.3美元，目标53.4附近。 白银 日线级别来看白银一直呈现的空头趋势排列，虽然是走了一波W型但是却没有筑底成功。依旧持续下破，在没有收到明显的转多头的信号的时候，饶易鑫提示谨慎操作多单。四小时图上均线向下运行，也是很强的空头能量展示，副图MACD也是有形成死叉向下的迹象。上方的压力位在16美金，白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低则看向15.5美元附近。操作上饶易鑫思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅，下周的操作上饶易鑫建议还是以反弹操作空单为主。 操作建议： 时机抉择一，16.00美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 时机抉择二，15.65美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20 上周白银原油解套思路： 原油如果套有原油53下方的空单，单子建议回落出局，或者看好有着一波很好的回落趋势的时候直接补仓解套操作。 白银如果还有16美元上方的多单的，建议反弹直接止损出局，把亏损挽回到最小的状态。因为后期的大趋势是依旧延续的空头趋势，操作上是以反弹操作空单为主。 投资市场就像你军旅生涯，从从军开始基础打的好后面军旅生涯就会脱颖而出坐上高层，基础打不好三年你就会退伍回家，最后一事无成，只有一身的力气和肌肉，在现货投资市场，你找一个负责的老师带你做单的同时教了你专业知识，从一张白纸到写满了字，最后自己都可以独当一面去市场上判断行情获得盈利，但是你找一个只会带你做单什么都不跟你讲还带你亏损的老师，你只是学会抱怨和心理上的压力的同时你的资金也在减少，饶易鑫本人带了这么多这么久的客户，饶易鑫一直都是带着客户边操作，边讲解一些专业知识，让客户在投资的道路上学习更多的投资技巧和做单心态。 ------------------- 都知道原油白银大宗商品投资是需要技巧的，而非投机，我们把资金投入市场是为了赚钱，所以求的就是一个稳字，可再稳的人也会发生被套出现亏损的情况，那么在投资过程中被套了，出现亏损了该怎么做? 1、盲目(凭感觉)下单，小亏不管，心存侥幸，亏多时又承受不起，眼睛一闭，割肉出局 如何进行盲目下单?首先最重要的是去凭感觉，一般觉得涨到差不多高了，就可以布局空单，跌到差不多低了，就可以去做多单。做单是有50[%]的几率去盈利的，毕竟方向只有2个，如何操作都有机会盈利。那么我们该做的就是等行情慢慢走，亏了点，就先看看;亏多了，没办法了，就出掉。如果赚钱了，非常好，我们直接出掉，把握好每一次小的利润，我们就能赚的更多! 易鑫寄语：操作不可盲目，一定要有目的，有计划的去操作。 2、为了摊薄成本，越涨(越跌)越加仓，不信它不回头，结果越亏越大，最终断臂疗伤 这一点是教学的重点部分：如何加仓?首先我们操作一定不能去带止损，否则很容易就亏钱了，且要对市场抱着逆反心理，众人看多我看空，众人看空我看多。市场就是如此，总会和大多数人反着来，所以这样的操作是非常聪明的。如果出现亏损，要去大胆加仓，肯定会回头的，上、下那么多支撑阻力，相信自己的资金量能抗住。 结局：无限拉均价后，要么爆仓，要么死抗住风险，惊险回本获利。同样50[%]的几率，非常刺激。 易鑫寄语：看清方向再操作，带好止损，抓住要点，加仓需谨慎。 无论是被套还是亏损都是非常常见的事情，我们首先要学会找到亏损与被套的原因，之后想出解决的方法，最后则是总结经验教训，避免重蹈覆辙的可能，只有做到了这几点，我们才能减少发生风险的可能。有行情，有单做，有钱赚，只是一方面，重要的是你们自身如何在行情中不断的磨练自己，不断成长进步。到时候能够独当一面。有技术方面疑问的直接找我。 饶易鑫，中瀚首席交易教练，一个拥有无敌的思路，老道的经验，高超的判断的超级分析达人。中瀚财阀分析团队创始人，多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。30万、40万、50万，50万以上资金均可为安排适合你的投资产品及策略。投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。腾讯374-⑥⑦⑨-011，威芯ryixin55，实战喊单交流圈188-⑨⑥④-664备注k8 文/饶易鑫//WeiXin-- r yi xin 55 撰写：饶易鑫；致力把握经济金融走势，对现货原油、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注本人。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。





