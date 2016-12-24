[实战看盘] 全看短命反弹，那就又上大当了！ [复制链接]

重要提示：周五市场再次大幅震荡，而此类震荡背后个股在年前将进行最后一次站队选择，关注震荡背后个股是否出现“短杀快补”的量化特征，是重要的站队标志。

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周五跌了快30点，好多人都在问，是不是反弹结束了？凡这么问我的，我都回他们，请先别急着看股票，先用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，只要自己量化一下交易，就能明白，无论是猜反弹结束，还是反弹没结束，都上当了。为什么这么说，大家先下，再量化。

首先，直观的说，市场从4季度开始就是严重的不同，尤其11月之后，指数上涨对很多股票来说完全不相关，不少股都是提前调整，跌到现在惨不忍睹。同样现在市场的反弹也是同样的情况，看看行情反弹也就两天，实际有很多很多的股票至少企稳反弹超了1周以上，对他们来说，涨了好多天之后回落一下，再正常没有了。自己手头股票是什么状态，现在远远比大盘的影响来的重要。

现在涨跌的核心问题就是，一旦做空，做空主导力量有多大，做空力主导力量很小的股票，别管这反弹是结束还是没结束，现在一定是走独立行情的。而拿量化系统来量化交易，这种空头的疲软，直接就体现为做空主导的绿色很少，后面紧跟着空头回补主导（空头回补说明短期收手）。结果出现这种交易迹象的股票。

前两天做空主导力量不足的股票，周五也无视市场的调整，那试问接下来做空力量微弱的股票，会在乎后面市场是不是破位吗？显然要是它在乎，现在就逃跑了。于是这样的交易迹象，大家就应该特别的注意，手头股票就应该用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”量化一下，一旦看到了，什么反弹结束不结束，破位不破位，都是浮云。

这种时候再狠命做空主导，只能说还有些什么对股价不利的因素是像咱这样的局外人不清楚的。但再怎么不清楚，毕竟交易上已经反映出来了，大家拿“博尔量化.net”去量化一下就会非常清楚，→这是量化系统的入口。或许刚下跌的时候，做空主导爆发的和做空主导微弱的，在下跌幅度上不分伯仲，但之后的发展可就是天差地别。

所以在回到开头说的问题，反弹结束没结束不重要，重要的是你的股票有没有做空主导，做空主导的力量又有多大，一大一小，天渊之别。



博尔量化.net 平台整理

2016-12-24

