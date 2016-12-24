势王：12.24周评天然气原油单边上涨，如何扭亏为盈 [复制链接]

平安夜，也是周末，祝大家平安愉快。生活如此简单，找不到坚持下去的理由那就找一个重新开始的理由，笑对生活，所有的美好都会降临在你身上。天无绝人之路，投资的道路上总会有进退两难的境况，不经意间转换一个思路，也许你就会明白，路的旁边还是路，亏损之后只剩盈利这一条路，选择好方向，在这条路上你将会事半功倍。得之坦然，失之淡然，争取必然，顺其自然。

周五分析《势王：12.23天然气多头再看100点，收官做单稳妥为主》

天然气多单止盈100点。

行情回顾泛读： (12月23日)欧市盘初时段，国际原油价格小幅跳水后企稳，美国WTI原油刷新日低至52.41美元/桶，最大跌幅约1[%]。圣诞临近，市场交投清淡，油价经历了长时间的横盘，之后美国GDP数据向好以及产油国可能遵守减产协议的乐观预期推动油价上涨。周五(12月23日)收官之战，亚盘时段国际现货白银价格震荡于15.80美元一线附近，整体维持弱势盘整态势。周四(12月22日)晚间美国方面公布圣诞节前的最后一波重磅数据，数据指向不一，白银市场情绪陷入胶着态势。 原油行情分析： 日线图阴阳转换频繁。守住此前起涨点50.30之上整体看多依旧。日图和周图还是多头蓄势阶段。调整只是短线行为。周三收阴。周四收阳。下跌能够及时收复失地。可见还是多头偏强。同时下方50.30一带的起涨位置。连续下探不破。后市将依托此位看涨。只是过程缓慢需要时间蓄势。 12.26原油操作建议： 1、53.8附近做空，止损0.4，目标52.1 2、51.5附近做多，止损0.4，目标53.2 白银行情分析： 白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势。操作上思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅，所以下周白银任然是反弹做空。 12.26白银操作建议： 1、16.00美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 2、15.80美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20 天然气行情分析： 日线方面，均线MA5拐头向上穿破MA10形成金叉，且受到日线中轨支撑，周五也是强势上涨，且MACD块钱拐头向上有上穿慢线形成金叉之势，绿色动能柱缩量，MARSI指标金叉形成且向上蔓延，随机指标KDJ金叉向上发散；四小时方面，MA5上穿MA10形成金叉，指标MACD快慢线平行向上运行，红色动能柱再次放量，随机指标KDJ三线金叉形成；综合来看下周行情会延续上涨，操作以回调做多为主，上方先关注前期高点5794一线。 12.26天然气操作策略： 1.5730一线进空，止损40，目标看5680； 2.5570一线进多，止损40，目标看5640； 周五天然气单边暴涨近200点，套单的朋友肯定不在少数，有需要解单或者帮助的朋友可找到势王本人实盘给出策略，下面给大家带来一点通用策略，仅供参考，具体问题具体对待，不可生搬硬套。 解套单 1、首先，我让大家要明确的是，做投资是为了赚钱，而不是为了套单赔钱。那么为什么会套单，一是老师的实力，方向做反。二是自己的单子没有做好风险控制措施 2、单子被套，一定要严格止损，及时离场。不可逆势抗单，否则只会造成无法挽回的损失。 3、高位多单：多单如果是轻仓且点位不是太高的话可以等反弹一点再小损离场，或者回踩不破位的话，可以布局多单，上去两手多单全部离场，弥补之前的损失，如果是重仓，建议先减仓一部分，然后设上目前支撑位置的止损，及压力区的止盈。低位空单：做短线的，如果是高点附近的、或者位置还行的空单建议逢低走掉，反手做多，回补损失。 4、空单被套单20个点以上，仓位风险率低的，建议直接止损出局;风险率高的，减仓等待上涨小损出局。 解锁单 1、先解逆势单； 2、先解盈利单； 上面两种方法中的个人更偏向于第一种。因为我们锁单的目的是防止损失，那么当行情明朗时，把逆势单解掉即等于切断了损失源。但要注意，逆势单并不等于亏损单。另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。 第二种方法，选择的是先获利，另一单可等回调或反转时再平。但回调和反转时又涉及到判断时机的问题。如果另一单如未能及时平掉则很可能要转为中长线。以上便是我经过多次实战经验得出的结论，希望可以帮到大家。 机会无时不在，在犹豫的过程中可能机会就消失了，真正能抓住的永远只是一小部分人!投资，花的是自己的钱，一些常见的错误一定要尽可能的避免，你犯马虎，市场可不会和你客气。 同样一个点位，做多做空，总有人信心满满认定自己是对的，做盘要自我安慰要有阿Q精神。但是相信不是盲从，赚是怎么赚的亏是怎么亏的，要做到心中有数，每一单的依据都要明白，久而久之你的操作思维及技术层面都会有质的飞越。同时，任何时候操作，都要记住不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓。保住本金，还有挽回损失的希望，失去本金则再无可能。 跟笔者沟通交流，势王带你学习知识，梳理市场，树立投资观念，矫正投资手法和理念。势王出品微信xsxjvx





