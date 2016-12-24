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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献
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[实战看盘] 本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献 [复制链接]

数字江恩88

红豆币
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发表于 2016-12-24 08:03:52 |显示全部楼层
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《股票趋势轮回理论》这本书，是本人历经4年编写，集合了几乎所有的股票技术知识点，覆盖范围之广，乃是当今股票书中难以企及的。

而本人创写《轮回理论》那一天起，本人就说过，在股市赚钱后，拿出一部分做做善事，本人现在依然每个月都会有所捐款，本人说到了，也做到了。

所以本人《股票趋势轮回理论》出版后，本人就决定把这部分所有版权收益全部捐献出去，并且接受所有人的监督，一旦出版社给本人利润分成，本人就会把这部分收益公布出来，并捐献出去。让中国变成一个有爱的大家庭。

现在就将本人的出版合同书的利润分成点公布一下。（上截图）




最后要说，一旦出版社给本人利润分成，本人也会将利润分成的收益公布来，本人必须必牛13，就这。
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天猫


《本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献》
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taoginger

红豆币
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发表于 2016-12-24 17:48:46 |显示全部楼层
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牛人，佩服你。
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

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