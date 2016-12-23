势王：12.23原油空单持有，天然气先看60点 [复制链接]

每次写分析，我都希望看到的朋友能有所收获，在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，每天都有很多朋友找到我，寻求帮助，然而更多的只是看完分析后迅速的找到下一篇继续看。我希望我能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可以找我聊聊，说不定这将使你的投资之路好走很多。 消息面解析： 12月22日美国经济数据参差不齐引爆过山车行情，原油价格先短线拉升至53美元上方，随后直线回落至52.50美元附近。可谓是来来回回一天的行情仍在52.50美元附近。 本周市场恰逢圣诞油价在区间交投，昨日也因美国数据糟糕利好油价，并且产油国放出乐观之风出来，原油暴涨了一波。可见现在市场的焦点还在OPEC上，若这几天没有重大消息面出现，原油价格也将在52-53美元区间徘徊。 上周美联储升息，并暗示明年将三度升息，而在11月的时候仅暗示明年加息两次，这令投资者持续抛售白银，从而令白银持续承压，反弹力度也极其疲软。周四(12月22日)现货白银在开盘后震荡走低，一度失守16美元/盎司关口，午盘时段更是15.80。但在国内外投资者却不断增加白银库存，兼之近期多起恐袭事件或进一步发酵的影响下，银价或在强势美元的打压下迎来反攻的机会。 原油行情分析： 今日油价并未延续隔日利好，油价走势清淡，维持0.4美元之内震荡偏下行。从日线技术图上看目前油价收取一颗小阴星，布林带呈缩口运行，K线位于布林带中轨上方运行，MA5与MA10粘合欲交死叉运行压制油价上涨，油价反弹力度疲软逐渐转为弱势；而明日凌晨2点将有石油钻井数据报告公布，结合前几次报告数据分析笔者认为此次石油钻井数据也会增加，从而利空原油。 势王观点：原油涨势疲软，往年经验圣诞前夕行情平淡，上方重点关注53.5美元一线的压力位，下方则重点关注52美元一线的支撑位。 12.23晚间原油操作策略： 1、52.1美元附近做多，止损0.4美元，目标52.7美元附近； 2、53.2美元附近做空，止损0.4美元，目标52.6美元附近； 白银技术面解析： 圣诞假期临近，市场交易清淡，美股创新高后回落，美元指数短线上涨后早盘开启下跌趋势。目前从白银价格走势来看，白银短期内呈现反弹迹象，但整体依旧偏向空头趋势，晚间银价欲将重点试探上方16.0美元关键阻力位。 势王观点：于今晚的操作思路笔者建议高空为主。上方重点关注16.0美元一线的压力位以及下方15.7美元一线的支撑位。 12.23晚间伦敦银操作建议 1、16.0美元附近做空，止损0.2美元，目标15.8破位看15.6美元 2、15.6美元附近做多，止损0.2美元，目标15.8美元附近 12.23天然气行情分析： 四小时走势来看，天然气昨日大气大跌，低点5400始终难以攻破，由此可见5400是一个强支撑；今日做单我们应该重点关注5400强支撑的破位情况，晚间继续关注5560-5600一线压制力度； 势王观点：只要5400支撑未有效下破，在次支撑位上方可以布局多单，如果强势下破，择机空单即可！ 12.23天然气交易策略： 1、首见5450不破多单进场，止损40个点，目标看5500附近，上冲看5550一线 2、反弹5600附近空单进场，止损40个点，目标看5500附近 跟笔者沟通交流，势王带你学习知识，梳理市场，树立投资观念，矫正投资手法和理念。势王出品微信xsxjvx





