[长线是金] 张皓晟：教你怎样去看行情？重要的事只说一遍 [复制链接]

一、 亚盘上涨，欧盘延续，美盘前回撤是诱空注解：上涨行情当中高位横盘，早上开盘后一路上涨，下午欧盘继续延续上涨，并且突破了亚盘的高点位置，到了美盘前如冬令时大概在晚上20：00——21：00这个时段快速的下跌，而这个支撑位置以欧盘的起涨点或者60分钟K线10均线为支撑，下探之后，美盘一定还有新的高点，所以，如果是亚盘涨了，欧盘继续涨，那么美盘前1-2个小时的下探不能追空，而是做多，一般美盘几乎不会逆转向下。



二、亚盘急涨难延续，欧盘回落破底，美盘反弹是诱多注解：早上开盘看似强势的上攻，在午后慢慢回落，破位了早上起涨的点位，那么这个时候美盘前肯定有个反弹，欧盘不能追空，美盘反弹之后再去做空，而不是做多，这个尤其在上涨行情见顶的时候频繁出现，一波上涨之后，次日开盘会延续上涨，但快速上冲之后，午后就慢跌向下破了起涨位置，美盘前反抽看似强硬实则是诱多，见高就空。



三、亚盘急跌无‘好事’，观察反抽力度，美盘回撤多注解：亚盘急跌主要表现在慢跌的行情当中，第二天急跌出现在9：30之前，快速下探并且破了低点位置，但是又反弹到了起跌点的位置，并且回调没有再创新低，这个时候美盘就会延续上涨，主要在美盘前下午6-8点的时段出现，早上急跌不急着做反弹的空单，而是看反抽的力度，如果反抽一根大阳线到了起跌的位置，那么基本可以确立欧美盘不会再创新低，而是要回撤做多。



四、亚盘下跌，欧盘延续，美盘前反抽是诱多注解：这种走势很多人往往和第三条早盘急跌无‘好事’混淆在一起。早上开盘就跌了，一般是比较弱的行情，而这种下跌一般是慢跌，并非急跌，欧盘几乎没有太大的反弹，而是继续延续下跌，一般以1小时K线5、10均线为压力，尤其10均线始终站不上，那么美盘前价格一般偏离小时图5、10均线较远，会反弹确认，而这种反弹并非底部，而是延续下跌为主，所以，当遇到早上慢跌，下午继续跌，美盘前1-2个小时的反抽就不能当成底部形态来对待，而是继续做空，往往很多人认为跌了这么多了，应该要涨，记着，美盘逆转的概率比较小，尤其是欧盘没有任何反弹的迹象这种前提下。



五、4小时均线勾头向下，反抽是诱多，见高就空注解：当4小时的价格出现在了5、10均线的下方，记着，一定要破位10均线，一般在强势行情当中，看似勾头向下，但价格守着10均线，这种情况横盘不是为了下跌，而是消耗空的能量延续上涨，所以当价格处在5、10均线下方，即将死叉又并非始终，反弹一般会向10均线的位置确认，这种确认要等快收线的时候，没有大阳线出现，那么在收反弹这根K线的前10分钟入场最佳，一般在高位见顶或者阶段性见顶的时候经常出现，同样适用于日线。



六、慢涨行情需加速，切勿盲目猜顶注解：慢涨的行情90%以上的概率会出现快速的拉升，而顶部会出现在快速拉升之后，这样在4小时、小时K线当中适用，这种走势也俗称为“逼空上涨”，顾名思义就是逼着投资者做空式的上涨。



七、慢跌行情需加速，切勿急于抄底注释：一般出现在极弱的单边下跌当中，如何判断是不是弱势，主要取决于反弹的力度，价格依托小时K线5、10均线为压力，每次反弹到这里就下跌，看似出现收阳或者十字K，却不上涨最多就是个横盘，那么这种行情一定不能急着抄底，而是要顺势以小时K线5、10均线为压力做空，慢慢跌的行情就是温水煮青蛙，快速的下跌才能释放空头能量，这样可以让原来做空的疯狂看空，抄底的不敢抄底，主要是日线、4小时及时小时来判断，支撑位置是离场空单，而并非抄底做多。



八、下跌结束拐点理论，抄底的最佳信号注释：在下跌行情当中，出现快速的上涨突破了小时K线以上级别的起跌位置，并且在这个位置上面一直整理，二次回踩没有再创新低，那么意味着阶段性的底部或者反弹会出现。简单的总结“下跌当中快速拉升，并且站上起跌点，收盘于此位置上方，次日行情依托前高点为支撑延续反弹”。只有突破了起跌点，后面的回踩确认才是底部，而不是所看到K线的底部，没有绝对的底部，只有相对形成的支撑。



九、上涨结束拐点理论，探底的最佳信号注释：上涨行情当中，价格快速的拉高，之后形成慢跌回撤的走势，并且破位了拉升之前的起涨点位，那么也就意味着价格失守支撑阶段性见顶。在高点之后快速拉升，之后的回落起涨点在回撤破位了这个点的支撑，那么意味着阶段性的顶部成立，不可以再去做回落的多单，而是以反弹做空为主，这也是常说的多空分水岭位置。



十、阻力支撑判断，入场点位的讯号注释：一般常用阻力和支撑在台阶式上涨或下跌当中，主要以顶底转换为主，一个级别上升之后回撤的支撑，往往是前面一个上涨当中的高点位置，下跌也是一样，反弹主要集中在前面价格低点支撑破位后的顶底转换。同时在极弱或者极强的单边行情当中，最后一次刷新高点前的起涨位置或者起跌点，尤其是凌晨收盘前的高、低点，往往会成为第二天早盘行情阻力和支撑位置，比如价格从1200当天几次波段下跌到1100，而且直至收盘没有出现大幅的反弹，下探1100之后反弹最高到1115，收盘在了1115下方，那么第二天行情的压力位置就是1115，以这个位置为向上30-40为止损点继续顺势做空，在上涨当中也是同理，1100上涨到1200点，收盘前回撤的低点是1190，收盘在了1190上方，那么第二天亚盘一般会延续上涨，而止损点就是在1190下方，要做多必须在1190，当价格下破1190就不能再多，真正的强势是不会深调的。



十一、亚盘反弹不过高，欧盘破底美盘空注解：例如在一般上涨行情当中，第二天开盘之后亚盘有一波延续性的上涨，这个上涨没有突破前一个交易日的高点，而是上探之后回落了，并且在欧盘破位了前一个交易日上冲高点前的起涨位置，那么欧盘下跌之后，美盘的时间反弹就可以空了，这个走势就是‘亚盘急涨难延续，欧盘回撤，美盘反弹空’。



十二、亚盘急跌不破底，欧盘反弹破起跌点，美盘前回撤多注解：这个和十一条的走势刚好相反，也符合早盘急跌无‘好事’的理论。但有一种是破了底但反弹了，这个就是下探不破底。例如：沥青前一晚上最低1200，反弹最高1300一直在1290横盘，早上9：30前来一个快速的下探，只到了1190附近，没有创新低，中午欧盘反弹上来破位了1290早上起跌的位置，那么不能再找高点空，而是回撤之后以1200的低点为止损点做多，急跌不破底，反弹破了起跌点，美盘大概率会延续上涨。



行情就是一个大舞台，不是所有的故事都可以陈述，人是需要的某种信念来激励和约束的，人静而后安，安而能后定，过去，在无憾中微笑，才美丽；博弈，在眼泪中微笑，才多姿；成败，在坚强中微笑，才精彩！



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