[长线是金] 张皓晟：假期氛围隆重，现货原油进入横盘震荡 [复制链接]

消息面资讯：



上周美国原油库存意外上升，而且利比亚采取行动在未来几个月提高产量，使油价受到打击，在利空群攻的情况下，此前欧盘时段，国际油价承压下跌，但美元走软以及对产油国遵守减产协议的乐观预期使得油价在纽约时段触底反弹。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加230万桶，市场预估为减少250万桶。公众号张皓晟。



此外，利比亚国家石油公司周二证实，通往Sharara和ElFeel油田的输油管道重开，之后表示希望全国石油产量增加27万桶/日。该公司称，周三Sharara油田产量达到58000桶/日。利比亚最近将产出提高一倍达到60万桶/日，但悉尼AyersAlliance投资总监JonathanBarratt表示，该国有能力将产出提高到120万桶/日。



据彭博报道，沙特阿拉伯能源部长KhalidAl-Falih表示，随着石油输出国组织(OPEC)兑现减产承诺，油价明年将会复苏，困扰全球石油行业的价格下跌问题也将迎刃而解。



过去两年油价的大跌，令沙特财政遭受重击。今年4月，沙特副王储Mohammed bin Salman公布了“2030年远景计划”，希望在2020年每年为沙特带来至少1000亿美元的额外收入，令沙特实现预算平衡。



原油技术分析：



日图中阳收盘企稳回升运行于10日均线之上，K线整理看多配合均线系统的支撑。短线在酝酿突破前高。目前周线和月线中期看多蓄势。日图反复回踩酝酿上升。四小时图下探企稳，连阳上升。探高伴随着小幅回落修正，边上升边修正。稳固支撑同时进行蓄势。目前K线突破布林带中轨压制偏多整理，今日操作依托于52美元上方择机做多即可，支撑位52.2。



原油操作建议：



1、建议52.2-52.3做多，止损51.8，目标看53.5，破位看54。



白银技术分析:



白银周四早盘先拉伸给出16.028的位置后承压开始回落过程，欧亚盘触及15.814一线后开始向上试探高点不破再次回落，行情运行到15.784一线遇阻，美盘强势反抽至16.031承压震荡下行，触及日内低点15.767一线后开始整理过程。最终日线收盘在15.810一线，以一根上影线较长的中阴收尾。从日线图来看均线系统呈空头排列，K线价格承压于5日均线震荡下行，今日行情依托于5日均线压力位做空即可。



白银操作建议:



1、建议15.95-16.00做空，止损16.2，目标看15.70，跌破看15.55。



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