[实战看盘] 震荡有变数？现在有甜点也有砒霜！ [复制链接]

重要提示：虽然股指再次出现震荡，但是整个市场中连续五天红黄持续主导个股数量出现明显激增。这类个股数量的大增，意味着做多力量重新在市场中集结。



请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。



行情这么折腾，有甜点也有砒霜。每每到周五，行情总会给点甜点，，大家也可以上电脑或者手机的浏览器，用“博尔系统.net”平台进行查询，然后就能量化出一些特别容易涨的股票，既然是吃甜点的机会，自然下周赌进就是立竿见影，一买就涨。



为什么说这种天天每每到周五都有，也是完全基于量化数据的。因为本周其实股票挺折腾，从概率的角度讲，折腾的时候总有好多股票，会都回落到做多概率68%的绿线位置附近。在这个区域里，做多概率是很高的，爆发集中性买盘上涨的可能性很大，今天涨幅榜前列的股票，去掉天天涨停的新股，剩下的里面有好多就是这几天一直在做多概率68%的绿线附近徘徊没涨上去，结果今天突然就引发了买盘，拉长阳，大家一看下图就明白。







那么大家自己手头的股票，或许前两天的反弹并不算强，但也可以用电脑或者手机，直接上“博尔量化.net”去量化一下，看看是不是在高做多概率区域中，如果确实做多概率高，不爆发，那下午也有机会随时随地爆发一把的，短线吃甜点，这样的股票就更值得搏。



行情调整的也确实有心腹大患，那就是早上获利回吐比昨天更多，达到1000家以上，而谁都知道，刚反弹个30点哪来那么多获利盘，获利回吐主导持续不了多久，后面的交易变化至关重要，要是变成做空主导，那就等于再说涨上去获利要跑，跌下来杀跌照样要跑，逃跑的意图坚决，这样的股那就是砒霜了。这样的股票尽量远离，甜点多吃没事，砒霜一点点都不能碰的。所以用“博尔量化.net”去量化，这种涨也跑，跌的跑，又有获利回吐，又有做空主导的股股票是要小心的。



博尔量化.net 平台整理

2016-12-23

