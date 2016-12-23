[技术点评] 北千山：12.23原油触底反弹，原油白银日内行情分析及建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



在瞄准遥远目标的同时，不要轻视近处的东西，走得最慢的人，只要他不丧失目标，也比漫无目的地徘徊的人走得快，即使道路坎坷不平，车轮也要前进，即使江河波涛汹涌，船只也航行，竹笋虽然柔嫩，但它不怕重压，敢于奋斗、敢于冒尖，笔者有幸荣获最值得信赖黄金分析师，这是鼓励这更是动力!荣誉是瞬间的享受，而奋斗则是长久的跋涉!



消息面：



周四（12月22日），WTI原油2月期货收于52.95美元/桶，涨幅0.46美元或0.88%；布伦特原油2月期货收于55.05美元/桶，涨幅0.59美元或1.08%。



由于临近圣诞节，昨日市场交易十分清淡，最近月合约交易总量约为35万手，不足200日移动均值的三分之二。在这个背景下，昨日油市经历了很长时间的横盘，后于晚间的美国经济数据影响下出现波动。美国第三季度实际GDP年化季率终值为3.5%，高于预期3.3%；但随后的核心PCE数据不甚理想，油价有所回落。不过，美元指数下跌为油价带来了上行动力。



OPEC产油国方面，委内瑞拉今年2月刚刚组建、并由军队运营的石油公司Camimpeg与总部位于伦敦的南方采购服务（SouthernProcurementServices，SPS）建立了合资公司Camimpeg-SPS，重启苏利亚州（Zuliastate）马拉开波湖（LakeMaracaibo）已关闭的油井，协议涉及的井口数量可能高达1500口。不过，由于缺乏经验和资金，市场人士大跌眼镜。



原油昨日暴涨原因：



·昨日交易清淡，市场一度经历横盘；



·美国三季度实际GDP年化季率终值高于预期3.3%，带动油价上涨；



·伊拉克的石油大省基尔库克省表示，该省愿意配合减产；



·32家最大的北美上市油气公司套保量环比大增72%；



·中国市场11月原油进口强劲反弹。



现货原油技术面分析



原油从四小时走势图来看，昨日原油经过白天的低位震荡整理，晚间多头发力，原油自52.1美元低位快速拉升53.2美元，收复52.8美元关键压力位，受阻于布林带中轨，随后开始回落至顶底转换处52.8附近，受5日均线支撑，从指标上看。KDJ指标金叉向上运行，MACD0轴附近走平，综合来看，原油走势较强，急涨后有回调需求，操作上笔者认为以低多为主



12.23原油操作建议：



1、回踩52.6美元附近做多，单子止损默认，目标53.8美元附近，破位持有;



2、首次触及54.美元附近短空，单子止损默认，目标53.2美元附近。



（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



现货白银技术面分析



现货白银从四小时走势图来看，K线运行于布林带下轨，连续几个周期收得小十字星，低位的震荡整理行情，KDJ指标低位运行，处于超卖区有超跌反弹需求，从小时图来看，K线受阻于布林带中轨，受5日均线支撑，均线系统空头排列，走势仍然偏弱，日内走势还是以区间震荡对待，操作上高空为主，低多为辅。



12.23白银操作建议：



1.15.8美元附近做多，目标看向16.20美元附近，破位持有看16.4美元，止损0.2美元;



2.靠近16.1美元做空，目标看向16.0美元下方，止损0.15美元。



3.投资者重点关注点位：9646-45432



（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



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最近在网上看到一些文章，大大小小都与北千山老师的文章很是神似，北千山老师不知是该高兴，还是气愤。文章被抄袭，说明北千山老师写的文章还是很专业的，不然谁会抄袭呢；气愤是为什么，我怕有些所谓的分析师抄袭了我的文章，却给不了投资者想要的回答和分析，给投资者带来伤害，也给北千山老师带来不良的影响，所以特此，北千山老师在这里通知投资者们，想知道更具体的行情分析的朋友可以关注北千山老师的微信和企鹅号。原油涨了，大家赚钱了，北千山老师又成了神一样的人物，朋友们纷纷点赞。千山最看不惯那些墙头草两边倒的人了，谁都有对错，谁都有坚持，谁都有赢与亏。所以说有一种交易就永远赚不到钱，因为节奏一步跟错步步错！最简单的策略就是像北千山老师这样，认准什么就是什么，期间的波折再大也都只是插曲，巅峰总有一天会来，主角永远是自己。投资路上需良师益友，我待有心人，有心人就是你。



文/北千山/V芯beiqianshan789