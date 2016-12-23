[实战看盘] 赵虞人：12.23周线收官原油多头气势汹汹，油银后市走势分析 [复制链接]



赵虞人：12.23周线收官原油多头气势汹汹，油银后市走势分析







没有陷入困局的人生，只有陷入困局的思维，把危机化解转变成机遇是智者，而把危机转化成灾难而后萎靡不振才是一个真正的失败者。

















赵虞人——消息面解析







周四(12月22日)亚欧时段，国际原油价格短线跳水，目前美国WTI原油刷新日低至52.16美元/桶，小幅下跌0.5[[%]]。周美国原油库存意外上升，而且利比亚采取行动在未来几个月提高产量，依然油价有所承压。美国能源信息署(EIA)周三(12月21日)公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加230万桶，市场预估为减少250万桶。







此外，利比亚国家石油公司周二(12月20日)证实，通往Sharara和ElFeel油田的输油管道重开，之后表示希望全国石油产量增加27万桶/日。该公司称，周三(12月21日)油田产量达到58000桶/日。利比亚最近将产出提高一倍达到60万桶/日，但悉尼投资总监表示，该国有能力将产出提高到120万桶/日。







赵虞人老师提醒各位投资者，本周日(12月25日)就是圣诞节了，节假日来临之际，市场交投恐较为清淡。







赵虞人——现货白银原油行情分析及操作策略







现货原油技术面







原油从四小时走势图来看，昨日原油经过白天的低位震荡整理，晚间多头发力，原油自52.1美元低位快速拉升53.2美元，收复52.8美元关键压力位，受阻于布林带中轨，随后开始回落至顶底转换处52.8附近，受5日均线支撑，从指标上看。KDJ指标金叉向上运行，MACD0轴附近走平，综合来看，原油走势较强，急涨后有回调需求，操作上赵虞人惟欣zyuren6认为以低多为主。







赵虞人老师认为原油4小时注意三角的破位情况，昨天回踩下方支撑大幅上涨，多单获利近百点，今天同样等早盘回落下方低点做多单，若突破则追空。













操作策略



1、回踩52.6美元附近做多，单子止损默认，目标53.8美元附近，破位持有;







2、首次触及54.美元附近短空，单子止损默认，目标53.2美元附近。









（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）







白银技术面



现货白银从四小时走势图来看，K线运行于布林带下轨，连续几个周期收得小十字星，低位的震荡整理行情，KDJ指标低位运行，处于超卖区有超跌反弹需求，从小时图来看，K线受阻于布林带中轨，受5日均线支撑，均线系统空头排列，走势仍然偏弱，日内走势还是以区间震荡对待，操作上赵虞人老师建议高空为主，低多为辅。



操作策略







1.15.8美元附近做多，目标看向16.20美元附近，破位持有看16.4美元，止损0.2美元;



2.靠近16.1美元做空，目标看向16.0美元下方，止损0.15美元。







古人常说，吾日三省吾身。我喜欢这种反省的感觉，身心疲累的时候，想想我的成就，内心膨胀的时候想想遭遇的不幸，而你也该如此。亏损的时候想想自己的原因，盈利时想想以后的路该怎么走。投资这条路是一个循序渐进的过程，就像我的工作将伴随我的一生一样。不管什么行情，总是有人套单，无论是震荡行情还是单边行情，既然套单了，那么手上多单被套是不是很急！我只想说你为什么做单子不带止损？你知道怎么样控制仓位风险吗？你知道什么叫顺势操作吗？其实我想说你的单子被套你自己都是蒙的吧！有些客户加到我说老师我亏了、套单？我的老师给的建议是反的造成亏损，那么这些简单看起来很容易做到的事情往往就是我们出错的地方造成亏损的原因。如果你的手中还有套单，请联系赵虞人。













