刘挪薇：市场一度经历横盘原油死守52.5关口，12.23操作建议 [复制链接]

刘挪薇：市场一度经历横盘原油死守52.5关口，12.23操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。





12.23市场资讯：



由于临近圣诞节，昨日市场交易十分清淡，最近月合约交易总量约为35万手，不足200日移动均值的三分之二。在这个背景下，昨日油市经历了很长时间的横盘，后于晚间的美国经济数据影响下出现波动。美国第三季度实际GDP年化季率终值为3.5%，高于预期3.3%；但随后的核心PCE数据不甚理想，油价有所回落。不过，美元指数下跌为油价带来了上行动力，另外产油国可能遵守减产协议的乐观预期也给油价上涨一定的希望。



周四（12月22日），WTI原油2月期货收于52.95美元/桶，涨幅0.46美元或0.88%；布伦特原油2月期货收于55.05美元/桶，涨幅0.59美元或1.08%。



12.23原油技术面分析：



本周的行情一直维持在高位震荡，主要是谨防油价大幅回落弥补周一跳空高开的缺口，所以注意支撑情况即可，昨日日内行情一直处于高位震荡，白盘波幅不大，欧盘一波拉升原油最高涨至53.79，数据出来后一路下跌。日K线图上昨日录取大阴，早间API利多，晚间EIA利空，油价一路下跌，目前布林带依旧向上开口，各均线多头向上发散，下方受10日均线52.18美元支撑，附图指标MACD金叉上行，红色动能柱缩量，随机指标KDJ三线粘合运行。



从四小时图上看，油价运行于布林中下轨，布林带缩口，上方受布林中轨53.1一线压制，下方受120日均线支撑，附图指标MACD死叉下行，绿色动能柱放量，随机指标KD死叉向下，挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 综合各技术指标来看，油价短期处于整理，挪薇建议日内操作上反弹做空为主。



12.23原油操作建议：



1、52.0-52.2美元附近做多，止损0.4个点，目标看到53.0美元；



2、53.0-53.4美元附近做空，止损0.4个点，目标看到52.0美元。



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12.23挪薇静待有心人：



没有一成不变的市场，只有不懂灵活操控的人！机遇稍纵即逝，不像茶水等凉了再去喝！交易暗藏风险，有时候等你看明白了，一切也都成历史了！山不过来，我过去！在这里，最大的价值是时间，最大的风险是拖延！方向反了，停止就是进步，转身就是盈利，交易没有那么复杂，当你学会用不同的姿势去对待时，你就会有不同的收获。





没有不赚钱的投资，只有不成功的操作。是否盈利在于买涨买跌时机的把握。因此如何寻找所谓现货原油的底部或者高位，同时把风险的规避到最小化才是重点，投资是一种人生过程，也是一种生活方式，理财是一种快乐的人生享受，也是一种积极的处世态度，更是一个良好的生活习惯。你相信我，我才能帮助你。





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撰写：刘挪薇唯心：lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。



