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[长线是金] 张皓晟：穷寇莫追，财富必追！ [复制链接]

张皓晟

红豆币
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发表于 2016-12-23 12:45:56 |显示全部楼层
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　　原油投资过程中追单是较为常用的方法，不过，追单意味着风险加剧，而对于原油投资新手而言，何时追单、怎么追单就成了难题，下文公众号张皓晟将分享原油投资追单技巧。

　　追单是指：在行情开始的时候顺着价格波动的方向去做单并在很短的一段时间来完成交易的一种做单方法。

　　一、在什么时候追单

　　追单是在价格剧烈波动的时候做的交易。那么基本的原则就是在价格开始剧烈波动的时候追单。但是如何判断什么时候价格开始剧烈波动呢。

　　主要有两种情况：

　　1、破位的时候。破位是指所有的K线组合被破位。包括刺透，压力位，支撑位，圆弧组合，通道等等。

　　2、欧盘和美盘开盘时间前后。因为欧盘跟美盘开盘前后价格一般会有较大的波动。所以当欧盘跟美盘开盘前后可注意下价格的变化，找合适的价位进行追单。

　　二、追单的获利平仓原则

　　一般来说，油价一旦破位后价格会朝破位的方向继续走最少0.5-1.5美元，所以如果我们追单，那么目标就是在获利0.5-1.5美元后进行平仓操作。

　　三、追单的操作技巧

　　一般来说，价格剧烈波动的时候你去做单，那价格在你所做的单成交的1秒的过程中会发生变化。而一般比较好的方法就是挂单，即使价格在你的单子在成交过程的一秒种内发生变化，那么你的单子依然成交在你当初做单的价格。

　　也就是说，单子一成交就开始赚钱。所以追单的时候头脑反应一定要快，看到合适的价格马上做单，并迅速操作。

　　还有追单时候价格波动比较快，所以在单子成交之后，应该马上设置一个止赢的价格。当价格到了止赢的价格后使单子自动平仓就可以了完成交易。

　　其目的是因为贪婪心理，当追单成功后很多投资者赚足了依然不肯平仓，而设置一个止赢的价格则可以避免因为贪婪而造成的损失。

　　行情就是一个大舞台，不是所有的故事都可以陈述，人是需要的某种信念来激励和约束的，人静而后安，安而能后定，过去，在无憾中微笑，才美丽；博弈，在眼泪中微笑，才多姿；成败，在坚强中微笑，才精彩！

　　（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6

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