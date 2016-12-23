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[技术分析] 周线收官-谭灿芸：原油死守52.5有惊喜，白银恐陷圣诞劫？ [复制链接]

谭灿芸

红豆币
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发表于 2016-12-23 11:47:08 |显示全部楼层
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　　周线收官-谭灿芸：原油死守52.5有惊喜，白银恐陷圣诞劫？　　
　　时间总是向前，而原油价格在经历了反转EIA之后，今夜或将是最后的疯狂。
　　
　　首先，分析师提醒投资者，在一年一度的圣诞节来临之际，原油市场或将引发获利了结现象产生，且市场消息面持续清淡，投资者交投谨慎。
　　
　　其次，原油市场仍须时刻关注OPEC减产信息，利比亚增产只是先锋部队。并且，利比亚是获得豁免权的产油国，其增产已在市场考虑，所以利比亚增产的影响并未有想象那般大。而投资需要时刻关注的是伊拉克、沙特、俄罗斯、伊朗这几个主要产油国的动态。
　　
　　最后，12月22日北京时间21:30，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)终值将出炉，市场预期中值为年化季率增长3.3%，前值为增长3.2%。
　　
　　除GDP数据之外，今晚美国还将公布耐用品订单、上周初请失业金人数、个人消费支出、谘商会领先指标等经济经济指标，这也将是圣诞节前最后一波数据狂潮，预计将会对市场产生重大影响。
　　
　　灿芸24小时腾讯指导909351735认为这次可能会看见最后一波市场波动，在那之后，市场将完全进入假期模式，直至下周二(12月27日)，届时会再看见年底前的市场波动局面。
　　
　　===原油白银日内趋势分析及操作思路===
　　
　　原油技术面分析：

　　



　　从原油连续四小时走势图来看，布林带三轨拐头向上，k线昨日几无波动，今日料走势平缓。交易员趁节前赶快完成交易回家过节，他们心思不在工作上，油价走势自然不在状态今日建议守住52.50点位做多单，53.00做空单。指标上，MACD在零轴上方走平，绿色动能柱逐渐放量，KDJ指标聚拢于50下方。灿芸综合来看，油价今日料延续昨日平淡走势，日内重点关注52.50点位。操作上灿24小时腾讯指导909351735建议先空后多，但注意OPEC减产方面消息。灿芸实战VIP喊单群188964664  验证774
　　
　　52.50-53.00附近高抛低吸，亚盘时段侧重高空，重点关注52.50。
　　
　　白银技术面分析
　　
　　白银周四早盘先拉伸给出16.028的位置后承压开始回落过程，欧亚盘触及15.814一线后开始向上试探高点不破再次回落，行情运行到15.784一线遇阻，美盘强势反抽至16.031承压震荡下行，触及日内低点15.767一线后开始整理过程。最终日线收盘在15.810一线，以一根上影线较长的中阴收尾。从日线图来看均线系统呈空头排列，K线价格承压于5日均线震荡下行，今日行情依托于5日均线压力位做空即可。实战VIP喊单群188964664  验证774
　　
　　白银操作策略：薇鑫tcy90935
　　
　　策略一、15.9-16.00美金空单进场，止损0.2美金，第一目标15.50-15.60美金；第二目标15.3美金
　　
　　策略二、多单暂不给出，会根据行情及时提示大家

　　



　　后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。
　　
　　文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

北京时间, 利比亚, 失业金人数, 俄罗斯, 伊拉克

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