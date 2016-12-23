[实战看盘] 市场有惊险？几百个起爆点等着爆！ [复制链接]

重要提示：从12月22日收盘开始，整个市场中连续五天红黄持续主导个股数量再次出现明显激增。这类个股数量的大增，意味着做多力量重新在市场中集结。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 今天早盘开始，我就用“博尔量化.net”平台中的动态统计查交易变化，发现获利回吐的大幅增加，昨天收盘是700多家，今天开盘的时候已经超过1000加了，这么多获利回吐主导交易，那一定是需要重视的。大家可以上自己用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，去量化清楚自己的股票，这样手头股票起爆点或者致命伤都能看清楚，反正回吐越是增加，变数越大，越是得重视。 反弹行情的致命伤就是做多力量不配合反弹，12月7日开始的反弹之所以只持续了3天，就是因为伴随股价上涨，但做多主导的股票数量，3天是1400、900、400家，越来越少，自然支持不了反弹。现在做多主导波动不大是好事，但早上开盘之后获利回吐如果进一步增加，那这股力量后面的变化不可小视。 当前的获利回吐力量不会持久，因为12月一路跌下来之后，刚反弹30点，有多少获利盘，数量是很少的，所以随他回吐，只要做多的资金一返场做多，股价还是再上台阶。这种交易迹象，下面图里表的很清楚，回吐后再做多，资金返场。当前反弹厉害的股票，多数是这么表现的。 并且，正是现在是刚上涨后出现的获利回吐，真没多少获利可吐，所以很可能，打算干活的股票直接就做多主导出现，而大家自己的股票要是量化出来也是获利回吐主导，应该也不会很强，也很有可能今天直接就变了。所以一样用电脑或者手机在浏览器里面，输入“博尔量化.net”量化清楚交易，一旦获利回吐的黄颜色变成了做多主导的红色，就是做多资金重新返场进来了。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-23

