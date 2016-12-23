[聊股沙龙] 涂圣凯:教你经验之谈，常规解套 [复制链接]

技术主管—涂圣凯赠言——6大亏损原因，你对号入座了吗？



1，没老师指导，自己到处看群做单，看小周期做，来回追，来回损；



2，自己主见很强，从来不单独信哪一个人的，看各个老师的分析，自己综合着做单。看对了的，自己因为没得信心，都没进场，看错了的，都做进去，亏了而且心里极度不爽，感觉天昏地暗的；



3，有老师指导，总是重仓做单而且总是看反；



4，看对的时候，赚一点小钱就出了，看错的时候，就套单或者锁单，最后总是砍在最低点或者天地连环锁全砍；



5，震荡行情做的还行，但是有一天重仓来回追来回砍了之后，对行情有了恐惧感，觉得每天都是单边，不敢做单，但实际上每天都是震荡；突然有一天觉得是震荡的时候，结果是单边；



6，单边行情，看对了，但是总是不到进场点，错过了，好不容易做上一单，结果先震荡一波，导致赚一点点就跑了，懊恼不已之时，博个回调就被套了。一被套就盘整，总觉得至少能回调保本或者小亏出场，虽然知道趋势已经很明显反了但是还是被温水煮青蛙越套越深，最后砍在最高点或者最低点



赚钱的人，都是一样。亏钱的人，则各有各的不同，但大体就是上面几种。可以对号入座下，了解了原因，才能了解盈利之道，至少心态会好很多。另外，好的老师，决定了你的顺与不顺。那么，不同类型的投资者分别需要什么样的老师？





涂圣凯薇芯tushengkai886永远告诉我的客户的一句话就是，我们老师只是你的一个参考，不要太多依赖我们，我们是人也不是神也有错的时候。你做投资。你应该明白一些简单的技术分析。赚钱永远没有那么简单，哪有那么好的赚钱行情。你投钱进来靠分析师帮你分析指导赚钱。赢的市场，即使赢了那也是小利小赢！跟着一个靠谱的老师做单，是要通过他去让自己懂行情懂市场。当你能独立自主的去理解分析行情的时候。赚钱还难么？我现在想说的是。让自己冷静一下。就算是亏损了。不要着急。因为你还是想赢回来，赢的这个市场的。急，只有一个结果。越亏越多。



你也可以跟涂圣凯老师我聊聊自己的经历。我有太多的投资客户和你相似。我懂你。理解你。也可以帮助你。东山再起。安慰自己很容易，接下来，留好你的子-弹。跟着我，打好每一仗。抗战8年胜利。涂圣凯薇芯tushengkai886你跟着我。我们只需敞开心扉的聊聊。就能让你明白自己的方向。用心和我交流。你会有所收获。坚持我的投资理念：长期安全稳健的获利才是您投资的最终目的。



【常规解套】



1、高位多单：多单如果是轻仓且点位不是太高的话可以等回调再小损离场，或者回踩不破位的话，可以布局多单，上去两手多单全部离场，弥补之前的损失，如果是重仓，建议先减仓一部分，然后设上目前支撑位置的止损，及压力区的止盈。



2、如果所买入的价格处在中位，这种情况可能比较多，可以暂时观望，不要急着砍单，若行情有机会反弹，可适当减仓多单，并且做一些的空单作为锁仓，然后行情第一次反弹解锁多单，甚至重新进场空单，之后所有多空单大幅减仓或者全部离场。



3、如果套单是处在低位，则完全不必急于止损，应该在下落企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的回调行情中将套牢的仓位一同救出来。



