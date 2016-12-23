设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【长线是金交流区】 张皓晟：套单容易解套难，本篇为你指引解套之路
返回列表 发新帖
查看: 51|回复: 0

[长线是金] 张皓晟：套单容易解套难，本篇为你指引解套之路 [复制链接]

张皓晟

红豆币
18
阅读权限
10
积分
1614
帖子
76
发表于 2016-12-23 09:46:15 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
　　别把态度押注在每一笔交易上，投资是件长远的项目不要幻想每一笔交易总是那么圆圆满满，盈亏需要平衡，得失也需要感受，投资在市，有如旅行，总是行路匆匆，有着那么多的迷惘和彷徨。只有静下心来，才能拨开笼罩在眼前的云雾；静静地品一杯清茶，才发觉有许多机会就在眼前。公众号张皓晟。

　　单子套了犹如热锅上的蚂蚁，在这里，张皓晟不说其他，就为大家分享解套的方法：

　　1、高位补仓

　　这是应用最广泛，也是最简单的一种解套方法。当投资者在低位被套后，选择持仓不动，然后在高位补仓，也就是在较高的价位再次买进该货币，通过行情的反弹或反转来解套。当行情反弹时，低位买进多单的亏损逐步减少，高位买进空单的盈利逐渐增加，这样，即使行情不会回到原来的高度，投资者也比较容易实现解套，如果行情发展的好，还会有盈利的机会。

　　2、倒价差[高抛低吸]

　　倒价差俗称“高抛低吸”，也是非常容易操作的一种解套手段，即在行情陷于区间振荡时，将套牢空单于相对低位平仓，在行情涨至相对高位时再次进空单，等候低位再次出，从而赚取中间的差价，达到摊成本的目的。

　　3、逢低减仓

　　逢低减仓，顾名思义，就是奉劝被套的投资者及早平仓，但前提是投资者已经确认行情判断有误，途经是在反弹行情的低位果断平仓，或平掉一部分仓位。这是解套策略中的下下策，是在解套无望的情况下所采取的一种“逃跑”战术

　　4、如果所买入处在低位，则不必急于单子止损，应该在所买入下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。

　　5、倘若趋势的处于上涨，大可不必要单子止损，只要耐心的等待一段时间则自然会解套，甚至还会有较大赚钱的可能。

　　6、如果所买入处在平衡震荡趋势中，无需立即单子止损，只需要耐心等待进入震荡循环高位，一解套或者损失很小的时候，毋须贪恋立刻退出。

　　7、如果所买入处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即单子止损，绝对不能抱有幻想的存在。任何的迟疑和犹豫，都可能使投资人没有路可退。

　　张皓晟寄语

　　在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈翻仓；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情杀了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。

　　（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6

张皓晟, 投资技巧, 行情分析, 现货黄金, QQ201590647

相关帖子

笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6,关注V信公众号“张皓晟”获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。同行勿扰！

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部