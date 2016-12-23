[长线是金] 张皓晟：套单容易解套难，本篇为你指引解套之路 [复制链接]

别把态度押注在每一笔交易上，投资是件长远的项目不要幻想每一笔交易总是那么圆圆满满，盈亏需要平衡，得失也需要感受，投资在市，有如旅行，总是行路匆匆，有着那么多的迷惘和彷徨。只有静下心来，才能拨开笼罩在眼前的云雾；静静地品一杯清茶，才发觉有许多机会就在眼前。公众号张皓晟。



单子套了犹如热锅上的蚂蚁，在这里，张皓晟不说其他，就为大家分享解套的方法：



1、高位补仓



这是应用最广泛，也是最简单的一种解套方法。当投资者在低位被套后，选择持仓不动，然后在高位补仓，也就是在较高的价位再次买进该货币，通过行情的反弹或反转来解套。当行情反弹时，低位买进多单的亏损逐步减少，高位买进空单的盈利逐渐增加，这样，即使行情不会回到原来的高度，投资者也比较容易实现解套，如果行情发展的好，还会有盈利的机会。



2、倒价差[高抛低吸]



倒价差俗称“高抛低吸”，也是非常容易操作的一种解套手段，即在行情陷于区间振荡时，将套牢空单于相对低位平仓，在行情涨至相对高位时再次进空单，等候低位再次出，从而赚取中间的差价，达到摊成本的目的。



3、逢低减仓



逢低减仓，顾名思义，就是奉劝被套的投资者及早平仓，但前提是投资者已经确认行情判断有误，途经是在反弹行情的低位果断平仓，或平掉一部分仓位。这是解套策略中的下下策，是在解套无望的情况下所采取的一种“逃跑”战术



4、如果所买入处在低位，则不必急于单子止损，应该在所买入下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。



5、倘若趋势的处于上涨，大可不必要单子止损，只要耐心的等待一段时间则自然会解套，甚至还会有较大赚钱的可能。



6、如果所买入处在平衡震荡趋势中，无需立即单子止损，只需要耐心等待进入震荡循环高位，一解套或者损失很小的时候，毋须贪恋立刻退出。



7、如果所买入处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即单子止损，绝对不能抱有幻想的存在。任何的迟疑和犹豫，都可能使投资人没有路可退。



张皓晟寄语



在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈翻仓；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情杀了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。



（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



