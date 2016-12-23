[技术分析] 禀君理财：12.23早间原油白银操作建议 [复制链接]

近年底，想必大家都想带着盈利过个好年，在最后的这一个月里希望能够给大家创造一个超级盈利空间，这样本人才能安安心心结束这一年的工作，因为本着这份工作就是我的职责，任何时候都要不忘初心，在此我会竭尽全力助你在这条道路上披金斩银。



数据分析：



今年11月30日，OPEC各个成员国在维也纳达成历史性的减产协议，一致同意明年1-6月将日产量削减120万桶，至3250万桶的协议。在随后的12月10日，俄罗斯、哈萨克斯坦等非OPEC产油国也加入减产阵营，承诺减产55.8万桶/天，市场为之振奋，多头大力增加火力，虽然OPEC各国时而传出不配合消息，并且OPEC实际产量一直居高不下，但油价从会议之后整体一直处于上升状态。在2017年马上到来之际，也是减产协议正式生效的开始，原油市场仍然对OPEC和非OPEC的减产抱有巨大的期待，所以在今年年末这些日子，本人认为油价继续上涨的概率仍然较大。



昨日原油周四下探回升收阳，亚盘一直围绕52.38-52.72之间区间整理。欧盘探高不破承压回落，触及52.07止跌企稳，美盘回升上破52.7高点，短线收高后，多头表现强势，日图以一根中阳线收盘。



原油技术分析：



日图中阳收盘企稳回升运行于10日均线之上，K线整理看多配合均线系统的支撑。短线在酝酿突破前高。目前周线和月线中期看多蓄势。日图反复回踩酝酿上升。四小时图下探企稳，连阳上升。探高伴随着小幅回落修正，边上升边修正。稳固支撑同时进行蓄势。目前K线突破布林带中轨压制偏多整理，今日操作依托于52美元上方择机做多即可，支撑位52.2。



12-23（周五）原油操作建议

（1）52.2-52.3做多，止损51.8，目标看53.5，破位看54。



白银技术分析：



白银周四早盘先拉伸给出16.028的位置后承压开始回落过程，欧亚盘触及15.814一线后开始向上试探高点不破再次回落，行情运行到15.784一线遇阻，美盘强势反抽至16.031承压震荡下行，触及日内低点15.767一线后开始整理过程。最终日线收盘在15.810一线，以一根上影线较长的中阴收尾。从日线图来看均线系统呈空头排列，K线价格承压于5日均线震荡下行，今日行情依托于5日均线压力位做空即可。



12-23（周五）白银操作建议



（1）反弹15.95-16.00做空，止损16.2，目标看15.70，跌破看15.55



具体点位以实盘为准，以上为操作建议（投资有风险，操作需谨慎）







寄语——



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。投资市场的高手，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。所以说：笔者认为稳健投资之道积小胜为大胜，不要奢望一夜暴富，才是正确的投资心态。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下，笔者希望这句话成为我们之间的共勉。







