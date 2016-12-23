[权证实战] 深港通价值投资个股 [复制链接]

深港通有何实际意义？ 深港通开通的意义不是为A股带来多少增量资金，而是改变A股对蓝筹股的估值。长期以来A股是以散户为主体的市场，蓝筹股的估值过低，小盘股估值过高。深港通的开通可以引入国际资本，从而改变A股投资者爱炒小、炒新的习惯，引导价值投资理念，这将进一步推动蓝筹股的行情更上一步。 深港通开通后，在加上之前已经开通的沪港通，A股和港股实现全面的互通互投，A股的开放程度进一步提高，有利于推动A股加入MSCI等国际指数，从而提高A股的国际化程度，同时有望为A股带来更多的增量资金。 深港通更利于A股还是更利于港股？ 深港通开通对A股和港股均有利，因为两地投资者对对方市场都会有一定的投资需求，深港通相当于对沪港通的一个补充，和沪港通相比，深港通开通了一些小盘股，因此对内地投资者来说，可以参与去买一些港股低估值的成长股；对香港投资者来说可以买内地的优质股票，因此深港通对A股和港股都是有利的。 港股有哪些交易制度是A股应该可以学习，并且可以拿来直接用的？ 港股与A股的交易制度存在很多差别，比如T+0以及没有涨跌停限制等，现在很难说孰优孰劣。A股的现有交易制度更加适合A股市场的特点，这也是长期摸索的结果。将来是否会放开T+0或者是涨停限制还需要多方论证。A股和港股两个市场也也会互相学习、互相影响、取长补短。 港股配置建议，主要包含四个方面： 1、AH价差收敛且估值合理的H股； 2、基本面扎实且估值合理的小盘股； 3、直接受益于深港通开通的券商及交易所； 4、基于高股息策略被带动的其他非港股通标的。 热门推荐以下1只个股： 福泽集团(08108) 主要致力于其位于香港红磡及中国惠东之殡仪业务。公司预期，于推出网络平台后，本公司将提供其墓园牌位的全球网络相关服务。于推出网络平台后，本公司亦拟开发网络祭祀服务业务，令客户可跨越地域限制祭祀先人。此外，公司拟使用网络平台使客户能与老年人在网上会面，接触老龄人托养中心之老年人生活状况。倘上述计划落实，预计将使公司扩大其老年人关怀及殡仪服务之范围。 公司直接全资附属公司EarnFineLimited现持有日晧集团有限公司（「日晧」）45%股权。日晧主要是以私人会所型式提供餐饮服务业务，目标客户以高消费群阶层为主。集团冀能藉此开拓新业务的同时，还能为殡仪业务扩展新的客户群。集团亦将继续积极物色及识别有助于为本集团带来更稳健利润之其他业务，透过收购及拓展不同的业务来为集团带来新的增长点。 人都有“生、老、病、死”，这四个字当中，就有三个字涉及人的暮年。社保、医疗、丧葬，都与人们的生活息息相关。其中，殡葬业这个古老且特殊的行业，就是为人生的最后一程而存在。如今，老龄化趋势不可阻挡，殡葬业的发展潜力显而易见。据国信证券2011年发布的研报，估计中国市场殡葬业规模为630亿，平均次均消费水平约为7000元。 而墓地是一桩利润极高的生意，中国每年的死亡人口，大家都明白这是一个多么庞大的市场——中国这个人口超级大国正在逐渐步入老龄化，自然死亡率逐年上升，目前每年死亡1000万人左右。

