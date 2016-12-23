[长线是金] 势王：12.23天然气多头再看100点，收官做单稳妥为主 [复制链接]

人在旅途，要不断的自我完善和进步。人生有两种境界，一种是痛而不言，另一种是笑而不语。无论命运多么晦暗，无论人生多么坎坷，这条人生之船的舵柄，就在我们自己的手里。不要埋怨命运不公，也无需感慨造化弄人，紧握双手，人生的方向就在自己手中！

昨日日分析回顾：详见《势王：12.22原油惨跌有减产支撑必涨，天然气暴涨后依然看多》建议分析没有损单 天然气：5450天然气多单止盈110点。空单差20个点到达进场点位5600。

白银：15.8多单获利0.2美元

原油：52.3的多单获利0.75美元

国际消息面： 周四（12月22日）伊拉克的石油大省基尔库克省已为减产做好准备。各产油国不断向油市释放利好信号，沙特更是表现出极度乐观态度，油价应声上涨。 周四(12月22日)亚欧时段，国际原油价格短线跳水，目前美国WTI原油刷新日低至52.16美元/桶。周美国原油库存意外上升，而且利比亚采取行动在未来几个月提高产量，依然油价有所承压。 专家评美国当周EIA数据称，EIA库存数据与API走势相反，意外增加225.6万桶，为5周最大涨幅。库欣原油库存、汽油库存与精炼油库存均录得小幅下跌;美国国内产量下滑幅度较温和。 原油技术面分析： 原油周三EIA利空，油价一路下跌，目前布林带依旧向上开口，各均线多头向上发散，下方受10日均线52.18美元支撑，附图指标MACD金叉上行，红色动能柱缩量，随机指标KDJ三线粘合运行；四小时图上，油价运行于布林中下轨，布林带缩口，上方受布林中轨53.1一线压制，下方受120日均线支撑，附图指标MACD死叉下行，绿色动能柱放量，随机指标KD死叉向下 势王观点：综合各技术指标来看，油价短期处于整理，建议日内操作上反弹做空为主。 12.23原油操作建议： 1、52.0-52.2美元附近做多，止损0.4个点，目标看到53.0美元。 2、53.0-53.4美元附近做空，止损0.4个点，目标看到52.0美元。 白银技术面分析： 美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低料看向15.5美元附近。日内的话，建议操作上思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅。 势王观点：短期之内个人认为会有一个区间震荡的行情，15.6-16.2区间操作即可 12.23白银操作建议： 1、16.2美元附近做空，止损0.2个点，目标15.6-15.8； 2、15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标16.0-16.2； 天然气行情分析： 目前来看，天然气依旧处于震荡下行的趋势，从四小时级别上来看，上方形成双顶形态，那么可以看得出来在昨日的高点形成一个比较强势的压力，昨晚的EIA都无法冲破反而强势回落，并且四小时级别指标已经形成反转，短线仍将回落。 势王观点：进入到了冬天，天然气总体走势必然是一波又一波的上涨，总体走势看涨无疑，中线布局可以考虑等待5200附近布局多单即可。日内短线可适当选择空单。 12.23天然气操作建议 1.上方5520-5510布局空单，止损35个点，目标看5450-5440 2.下方5450-5440布局多单，止损35个点，目标看5510-5520 跟笔者沟通交流，势王带你学习知识，梳理市场，树立投资观念，矫正投资手法和理念。势王出品微信xsxjvx





