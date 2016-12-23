[聊股沙龙] 12.22势王：天然气今日分析把握了110点，你跟上了吗 [复制链接]

精准的行情判断，来源于全面的消息掌握，精确的技术分析，不断的复盘研究规律、总结规律、利用规律，结合客观具体消息面所综合判断而来，盈利没有那么简单，需要你付出很多努力。希望每一位投资者朋友认真对待投资，认真对待行情的每一次变化。盈利也没有那么难，只需要你多用心付出一些努力！

今日分析回顾：详见《势王：12.22原油惨跌有减产支撑必涨，天然气暴涨后依然看多》

5450天然气多单止盈110点。空单差20个点到达进场点位5600。

天然气消息面

从四小时图上来看，技术指标向上发散，红色能量继续增强，目前价格运行于四小时上轨上方，那么多头强势。综合来看，昨日的整体涨幅过大，已经使天然气的趋势发生了一定的改变，那么这个时候我们就需要改换思路了，冬日愈发寒冷那么需求的增加会继续推高天然气的价格，午夜操作就先以低多为主，高空为辅，关注下方5430的支撑和5400一线的强支撑

天然气多空单解套

多单被套的朋友，虽然天然气利空，但是长线天然气本人是看多的，可在下方50个点补一次多单，做成中长线；另外下次注意做单要带好止盈止损，第一不会被深套，第二，到达止盈点位后悔自动获利出局，不用一直盯着盘面，或者错过获利出局的时机！

12.22午夜天然气操作建议

1.5500-5520一线建议做空，止损50个点，目标看5400下方。

2.不能突破5400，可在5430附近最多看到5500-5550，止损50个点。

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