[长线是金] 势王：12.22白银原油多头走强 天然气100点布局 [复制链接]

境界决定世界，利益是执行的源动力，面对趋势，不是你有多少好点子，而是你为好点子做了多少，不谋全局者不足谋一域。利润不是运气，而是选择;获利不是假设是执行，盈亏不是名词，而是动词，行情不是放弃，而是掌握。



消息面：



但昨日让原油多头最为头痛的还是EIA库存的意外大涨。数据显示，截至12月16日当周原油库存录得增加225.6万桶，远超预期值的减少251.5万桶和前值的减少256.3万桶。不过好在成品油库存下跌，且汽油和精炼油库存跌幅远超预期，这让油价在数据公布后上下震荡。



而在较长期的角度来说，美国昨日传出了重大利好。美国总统奥巴马宣布在美国大西洋和北冰洋领海全面禁止新的离岸油气开发，并且把加拿大也拉了进来。虽然特朗普入主白宫后几乎必然会寻求将此法令废除，但是法律原因的扯皮会让其拖延多年。



与此同时，因预计明年1月美国冬季将会愈发寒冷，且预期当周EIA天然气库存降幅将录得当季最大、美国天然气需求将接近历史记录水平，昨晚天然气价格一度狂飙逾7[%]触及3.497美元/百万英热的高位。实际上，暴涨暴跌对于天然气投资者来说已是常事，投资者应该谨慎分析市场因素。



原油行情分析：



今日开盘小幅高开，但依旧处于盘整行情，多空势均力敌，下方支撑强劲，同时上方强烈压制，处于区间窄幅震荡。从四小时图看，K线运行于布林下轨上方，布林张口有收缩迹象；5日均线下穿10日、20日均线下行；附图MACD指标快慢线交死叉下行，绿色能量柱增量；KDJ指标下行运行于超卖区。



12.22晚间原油操作建议：



1、52.25附近多单进，目标53一线，损0.3



2、53.6附近空单进，目标53.1，损0.3



天然气行情分析：



天然气整体来说，处于一个震荡回落走势中。上一交易日多头反攻，一举录得大涨。说明空头力量不及多头。但回落有限。本人认为行情趋向于多空交投。无论在做空或者做多的同时，必须防止反向力量的爆发。日线走势来看，均线趋于支撑，BOLL收口转张口之势，行情会有进一步上行的动能，MACD快慢趋于聚合，绿色量柱减缓，KDJ指标三线向下趋向于合拢。



12.22天然气操作建议



1、5500附近空单进场，止损40，目标5420附近；



2、5400附近多单进场，止损40，目标5480附近；



白银技术分析：



日线上看，布林带缩口向下，MA5/MA10交死叉下行，附图MACD零轴下方死叉下行，绿色能量柱增加;四小时走势图来看，布林带缩口下行，MA5/MA10拐头向下，附图MACD零轴下方交金叉上行，红色量能有所减少。综合来看，白银目前依旧承压不断，较难出现很大的反弹，操作上建议区间高空。近期白银利空逐渐耗尽，市场超跌后，白银涨势一触即发。



12.22白银操作建议：



1、16.3附近空单进场，止损0.3美元，目标看到15.7附近;



2、15.8附近进场多单，止损0.3美元，目标16.2附近;



跟笔者沟通交流，势王带你学习知识，梳理市场，树立投资观念，矫正投资手法和理念。势王出品微信xsxjvx

