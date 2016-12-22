[实战看盘] 翻转露了苗头，提防杀气卷土重来！ [复制链接]

重要提示：今天再度震荡的背后，个股量化数据再现分化。不仅连续做多主导个股继续增加，而且获利回吐个股数量也连续几天增加。个股短期内将面临震荡后的分化。

请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 市场一个小震荡，但量化数据上看，这次要比12月7、8、9日的反弹来的积极。当时三天反弹，做多主导数量1400、900、400的下降，显然是做多的力量完全不配合，但这次不同，昨天1300，今天1200，100家以内的波动很正常，力量没减。因此这次上涨恐怕3天是不止的，真要是闭眼不看，演化成波段翻转，这就严重亏大了。也就是在这种时候，大家可以用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net” ，然后回车进去量化一下自己手头股票的交易是很要必要的。这种时候，手里拿对股票，来钱很快，拿错股票亏钱也很利索。 现在估计大家手头的股票都半斤八两，之前都有下跌，这两天都有勾头的反弹，但后面能不能有戏，就看股票活不活跃了。大家如果做一下换位思考，你是场外的游资要进来，你会进活跃的还是瘟鸡的，固然瘟鸡不涨的，买的价钱便宜，但万一反弹也就是7、8天的话，买个瘟鸡都复苏过来，反弹结束了，这种风险太大，所以眼下不是去抄做空的底，而是去抬做多的轿子。当然已经涨破天的也不会要，进去大概率举杠铃，要的就是刚上涨的活跃股。如果我拿博尔系统量化，那就是股票涨幅不大，但做多主导的红色不少。下面图片上的这种就是了。 反正大家手头的股票，接下来就盯着之后主导交易力量的发展，别管涨多涨少，做多主导的红色优势大了，涨的慢的，自有长阳爆发的日子，这点大家可以用电脑手机，在浏览器里面输入“博尔量化 .net ”量化清楚的，在你量化的时候别忘了，场外的资金要进来，一定也是希望自己进进一个涨幅不大的活跃股，而做多主导的优势越来越大，也是反过来证明了场外资金正在不断的参与进来。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-22

