设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇许愿树金融证券学习与研究区◇ 【股票指标公式下载交流区】 【实用】抄底短线MACD指标，（通达信 副图指标 附图）
返回列表 发新帖
查看: 60|回复: 0

[通达信] 【实用】抄底短线MACD指标，（通达信 副图指标 附图） [复制链接]

wwh3d

红豆币
10
阅读权限
8
积分
424
帖子
57
发表于 2016-12-22 16:37:27 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
该指标既能使用于短线操作，又是一个能预测顶底的指标，简单实用，还可以做足一次行情的波段，用好用活能做到少赔多赚，在变幻莫测的股市能达到这个目标就已经不错了！
使用方法及要领：
1、0轴线是强弱的分水岭，0轴以上为强势区，0轴以下为弱势区；
2、0轴以上的红拄表示股票由弱开始转强，此时介入相对安全，只要红柱一根比一根长，应该耐心持股；当红柱比前一根缩短时应该 警 惕，出现黄柱时卖出。也就是红买黄卖。
3、当股票完成一波上涨后回落到0轴以下开始转弱出现兰色柱，此时应该持币观望，当兰色柱收敛出现粉色柱时表示股价超跌反弹，但不能表示下跌趋势的改变，有看盘经验的可以做短线，不可恋战。
4、当兰色柱线不断缩短向0轴线运行时，表明股价即将脱离弱势区有趋势向好的迹象，可以重点关注。当在0轴线上收出红柱线时，应该结合大盘趋势选择时机果断介入。
5、按照上述方法反复轮做应该有较好的收获。


短线MACD.zip (1.63 KB, 下载次数: 0)


1.png


2.png


短线操作, 通达信, 分水岭, 大盘

相关帖子

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部