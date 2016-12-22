[通达信] 【实用】抄底短线MACD指标，（通达信 副图指标 附图） [复制链接]

该指标既能使用于短线操作，又是一个能预测顶底的指标，简单实用，还可以做足一次行情的波段，用好用活能做到少赔多赚，在变幻莫测的股市能达到这个目标就已经不错了！

使用方法及要领：

1、0轴线是强弱的分水岭，0轴以上为强势区，0轴以下为弱势区；

2、0轴以上的红拄表示股票由弱开始转强，此时介入相对安全，只要红柱一根比一根长，应该耐心持股；当红柱比前一根缩短时应该 警 惕，出现黄柱时卖出。也就是红买黄卖。

3、当股票完成一波上涨后回落到0轴以下开始转弱出现兰色柱，此时应该持币观望，当兰色柱收敛出现粉色柱时表示股价超跌反弹，但不能表示下跌趋势的改变，有看盘经验的可以做短线，不可恋战。

4、当兰色柱线不断缩短向0轴线运行时，表明股价即将脱离弱势区有趋势向好的迹象，可以重点关注。当在0轴线上收出红柱线时，应该结合大盘趋势选择时机果断介入。

5、按照上述方法反复轮做应该有较好的收获。





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