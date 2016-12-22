[长线是金] 张皓晟：趋势不可改变，交易可随机应变 [复制链接]

判断趋势的标准是什么？



其实趋势到底是涨是跌不是我们的想象能判断和分析的，判断趋势是涨是跌必须有一个标准。虽然每个人对一个趋势形成的标准是不一样的，但操作中每个人都要找到这个衡量趋势是否形成的标准。其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难，均线系统就是最好的标尺，因为均线系统是顺势系统，它永远是追随趋势的。但有了均线系统方向不等于就可以入市交易了，入市交易是在均线上显示趋势形成之后，在趋势中出现了较为明朗的回调或者反弹形态后，方可入市。公众号张皓晟。



因为均线是较平滑的走势，而市场价格曲线是比较曲折的，持仓中看均线方向是可以过滤掉一些不必要的毛刺对持仓心态的影响，但入市的瞬间，一个毛刺就可能打掉你的止损，所以入市点就要借助形态分析来把握，使你的入市点到了可以承受瞬间毛刺的地步。而入市时候还需要你按风险控制原则制订合理的仓位，止损的幅度，盈利后的加减仓措施等等。总体来讲，一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来完成的。它其实是一个程序化的交易过程。



1、等待一个新趋势的出现，从均线上判断和确定一个趋势已经形成，而不是试图在趋势还没有出现时候就试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。



2、在趋势形成后，等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态，注意是形态而不是简单的一两根k线的回调或者反弹。



3、在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后，在回调或者反弹形态即将终结或者已经终结的时候，最好是形态和均线完美结合的地方，按均线指示的方向入市操作。



4、操作时候，按风险控制原则制订好仓位比例，止损幅度，获利目标，盈利后的止赢措施，或者加减仓措施。



5、到达盈利的最小目标后至少要减仓，到达盈利最大目标后或者趋势走势出现逆转后全部平仓。



上述的操作模式，包含了趋势判断，入市时机和风险管理和风险控制等诸多市场操作素，是把这些因素综合考虑起来的而制订的一种比较理想化的完美的交易模式。但是张皓晟认为每个人的交易模式都有所不同，就像同样生产一种产品，但会有不同的工艺流程，但至少做产品加工需要一个完整的工艺流程，我们做交易也应该有一个比较清晰的交易模式，不能总是根据走势波动随意的进出交易，我这里只是提出众多交易模式的一种罢了。



按照一个固定的交易模式交易，可能会错失很多市场盈利的机会，但它也可以使你错失很多犯错误的机会，市场走势有很多不确定的因素，它可以很随意的运行，但我们应该力求每次交易都是程序化的、有计划、有步骤、有规则的交易，而不是象市场走势一样随意的操作.



行情就是一个大舞台，不是所有的故事都可以陈述，人是需要的某种信念来激励和约束的，人静而后安，安而能后定，过去，在无憾中微笑，才美丽；博弈，在眼泪中微笑，才多姿；成败，在坚强中微笑，才精彩！



（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



