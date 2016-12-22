[荐股专贴] 禀君理财：短线炒股要看那些指标 [复制链接]

做股票交易，选股是最重要的一关! 短线炒股看哪些指标? 每个人看盘的习惯都不一样，所使用的指标也有差异。MACD，BOLL通道，和日线，五分钟均线。本文这些是做短线常考虑的指标。







1、



MACD它主要用于对股票中长期的上涨或下跌趋势进行判断，但它有太大滞后性，我利用MACD看上涨或下跌趋势时，也主要看股票在上涨或下跌过程中(DIF短期-MACD长期)作为下面出现的红绿柱。当股价上涨或下跌几天后突然一天下面出现的红绿柱最长而收盘价格不再创新高或新低，些股票就会出现一波短期见顶和见低信号，第二天可逢高或低分批卖出或买进。另外，我常常在强势股票回落一阵后，MACD白线与黄线形成死叉买进，而弱势股在反弹几天，MACD上涨要形成金叉就卖出。



2、



KDJ是盘中一个非常敏感的指标，它随着股票价格的上涨和下跌随时波动，但这里必须分清一下，强势股和弱势股在观看这一指标时，往往在高位和低位发生钝化。我不喜欢利用它们的什么形态法，数浪法，这样分的太细，本身单独利用它就会造成很多错觉，分的太细更无法适从。当然，我喜欢应用它，也本身就是为了三、五、十来天买卖一只股票的短线需要，也是根据其它几个技术指标寻找盘中那一天的买点和卖点。还再说一遍，简单综合和其它技术指标配合最好，如果单独利用KDJ这一指标，不注意高低位钝化，常常吃不到股票的主上升浪或者在KDJ所谓指标低位时买进过早被套牢。



3、



BOLL布尔线也是我喜欢观看应用的一项技术指标，这里有三条线。一般来说，股票弱势，布尔线趋势往下，而里面的小柱就在下面两条线中运行，见穿越最外面的支撑线时，将形成短期小反弹，到中间线就会回落。相反，股票强势，布尔线趋势往上，里面的小柱就在上面的两条线中运行，中间线就为支撑线，落到这里就会又往上走，见到上面线就会回落。主下跌浪或者主上升浪，是不讲这些，会连续穿越“上限”和“下限”。当股票价格的波动越来越小，促使布尔线的“上限”和“下限”越来越靠近，越来越狭窄，预示着这一只股票的走势将会变盘。



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RSI是相对强弱指标，由WellsWider所创，以一特定时期内股价的变动情况来推测价格未来的变动方向，常常我把它称为超买超卖指标。RSI大于50为强势市场，高于80以上进入超买区，容易形成短期回档;小于50为弱势市场，低于20以下进入超卖区，容易形成短期反弹。RSI原本处于50以下然后向上扭转突破50分界，代表股价已转强;RSI原本处于50以上然后向下扭转跌破50分界，代表股价已转弱。一般有长、短期两条RSI，短期RSI大于长期RSI为多头市场，反之为空头市场。短期RSI在20以下超卖区内，由下往上交叉长期RSI时，为买进讯号。短期RSI在80以上超买区内，由上往下交叉长期RSI时，为卖出讯号。