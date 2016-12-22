[长线是金] 涂圣凯：戒贪戒慌，顺势而为 [复制链接]

要以平常心看待市场每一次波动,戒贪戒慌,不求成为卖顶买底的高手,只求顺势而为,才能获取成功。否则,很可能离加入买顶卖底“高手”的队伍为时不远了。



市场多数交易者都会错过70%的行情,每个投资者所能支配的精力、掌握的市场知识、惯用的交易技巧不同,不要奢望市场每一分利润都要拿到手,不要认为别人赚了多少我也要赚多少,也不要以为必须每个波段都进行交易。



一、完美的交易就像呼吸,保持弹性,不必每个波段都交易



首先交易应该是自然且轻松的,不要强行交易,不要和市场或者你自己作对。完美的交易就像我们呼吸一样,你吸气和呼气,就像进场和出场,一定要冷静和放松,寻找那些可见的交易机会。



要善于观察并且等待机会的降临,能看懂的市场行情总是可遇不可求的,不要交易那些你无法弄懂的市场行情,也不要以为必须每个波段都进行交易。市场多数交易者都会错过70%的行情,每个投资者所能支配的精力、掌握的市场知识、惯用的交易技巧不同,不要奢望市场每一分利润都要拿到手,不要奢求别人赚了多少我也要赚多少,总有许多的交易机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握这些,放过其他不适合你的交易机会。



其次要注意保持交易弹性。市场并不是一成不变的涨或跌,针对市场的变化修改你的交易计划。调整自己的野心,并且根据当前处在的市场形态,挑选恰当的交易区间。随时检查自己的计划计划,看是否仍然符合当前市场情况。



二、宁可不挣也不要赔钱,迫切需要赢利加重赌博心态



如何看待没有挣到钱和赔钱？对于投资者来讲,没有挣到钱与赔钱绝对是两个不同的概念。



没有挣到钱,说明很多时候你的分析判断还是正确的,只是由于不敢坚持自己的观点,没有足够的胆量入市,失去了一次赢利的机会,只不过有点后悔和遗憾而已,今后还有无数的机会,只要能够善于总结以往的教训,仍能保持良好的心态赢利。



赔钱则证明你的分析判断是错误的,需要好好检讨。重要的是,赔钱会扰乱今后作盘心态。尤其看到你赔钱时身边的伙伴挣钱,自然会想尽一切办法弥补亏损找回赢利。



有时候我们发现赢利2%可能需要费尽周折,但亏损2%几乎就在转眼之间。发生亏损只是赔出一倍的资金,找回赢利需要赚取两倍的资金。赔钱本身已经使你胆量变小,对自己的决策能力失去信心,迫切需要赢利使你变得盲动而不冷静,在这种情况下赌博的心态就会加重,发生再次错误的可能进一步提高,后果更加危险。



因此,宁可不挣也不要赔对投资者是极其重要的,尤其在对市场没有把握的时刻更要铭记在心。



三、不必奢求次次买底卖顶,戒贪戒慌,获取能够到手的利润



要以平常心看待市场每一次波动,戒贪戒慌,不求成为卖顶买底的高手,只求顺势而为,才能获取成功。否则,很可能离加入买顶卖底“高手”的队伍为时不远了。



不以赢喜,得意忘形；不以损悲,妄自菲薄。要知道,市场不相信眼泪,市场也不会因为你开心或者伤心而给你来一次大机会。所以,客观分析,客观操作,对错都要客观总结,沉着寻找下一次机会,需要耐心。



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



