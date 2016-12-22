[实战看盘] 李淼盛：油价小幅回落区间交投 [复制链接]

周四(12月22日)亚市尾盘，国际原油价格呈下跌走势，因EIA库存大增、利比亚增产等利空因素致使油价承压，不过汽油和精炼油库存减少限制了油价跌幅。石油投资者可进一步关注52.3美元。



截至发稿时间15:02，美国WTI原油价格最新报52.51美元/桶，下跌0.01美元，跌幅为0.02%。



周二(12月20日)利比亚国家石油公司宣布油田重启，市场预期这将会在接下来的3个月内为利比亚形成27万桶/日的产量。OPEC的减产协议中豁免了利比亚，因此利比亚油田重开意味着减产规模被抵消了相当一部分。



不知道OPEC会如何对利比亚的增产作出反应是个大问题，但由于利比亚是被豁免于减产的，沙特可能被迫单方面地平衡总产量。



除此之外，使油价承压的另一大利空是EIA库存大增。数据显示，截至12月16日当周EIA原油库存录得增加225.6万桶，市场看好的EIA原油库存报告给油价的上涨走势带来一定的逆风。



不过昨日油市出现一大利好消息，或给油价一定支撑。美国总统奥巴马宣布在美国大西洋和北冰洋领海全面禁止新的离岸油气开发，并且把加拿大也拉了进来。



虽然特朗普入主白宫后几乎必然会寻求将此法令废除，但是法律原因的扯皮会让其拖延多年。自全球联合减产协议达成后，市场一直担忧美国原油产量增加料抵消OPEC的减产，而奥巴马这一举措实施后，无疑限制了美产油量，推动油市再平衡。