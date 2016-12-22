[技术分析] 禀君理财：12.22EIA再次反转，原油多单怎么办？ [复制链接]

前言——







成功不一定有捷径，但一定有方法。我们不要当别人奇迹的听众，而是自己行动起来，做奇迹的创造者！如机遇垂青于有准备的人，奇迹常常发生在有眼光的人身上！做对事可以赢一时，但跟对人可以赢一世！千里马常有，而伯乐不常有！选择很重要。我不想说我有多厉害，我只想说你是幸运的，因为你遇到了我；我也想说你是不幸的，因为你错过我了！成功的人往往有不同的方式和路径，但他们都会有一个共同的特点：抓住贵人并把握机遇！





消息面



周三（12月21日）北京时间23：30，美国能源信息署（EIA）最新公布的原油库存报告称，美国12月6日当周原油库存增加225.6万桶，结束此前连续四周的下滑态势。EIA数据公布前后，油价宽幅震荡。





EIA原油库存增加225万桶，具体数据显示，美国12月16日当周EIA原油库存增加225.6万桶，预期减少250万桶，前值减少256.3万桶;汽油库存减少130.9万桶，预期增加137.5万桶，前值增加49.7万桶;精炼油库存减少242万桶，预期减少162.5万桶，前值减少76.2万桶。



在EIA公布原油库存之前，油价曾短线下探，美国WTI原油最低跌至52.93美元/桶，不过在数据公布后油价迅速拉升至53.39美元/桶，之后油价陷入了较为宽幅的震荡。



数据还显示，美国12月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少24.5万桶，前值增加122.3万桶;EIA精炼厂设备利用率为91.5%，预期为90.8%，前值为90.5%。



美国EIA原油库存结束此前连续四周的下滑态势，汽油库存五周以来首次录得下滑，美国EIA精炼油库存连续两周录得下滑，美国库欣地区原油库存结束连续三周的增长态势。



原油技术分析



昨天EIA公布原油库存之前，原油价格曾短线下探，美国WTI原油最低跌至52.93美元/桶，不过在数据公布后原油价格迅速拉升至53.39美元/桶，之后原油价格在这个区间内陷入了较为宽幅的震荡。昨日行情日线级别上，布林带呈多头排列，MACD行情指标在零轴上方走平，红色动能柱缩量，RSI行情指标拐头向上。从四小时行情走势图来看，布林带缩口运行，K线运行于中轨附近，MACD行情指标快慢线粘合运行，绿色动能柱小幅放量;KD行情指标死叉向下发散运行。目前布林道运行在中上轨偏多整理、同时布林道向上张口。短线趋势看多。今日操作仙林认为只需要在52.5附近择机做多即可。支撑位53.10。



原油操作建议



1、建议54.美元附近做空单，目标看向52.8美元附近，单子止损在54.5美元附近；



2、建议52.3美元附近尝试做多单，目标看向54美元附近，单子止损在51.9美元





白银技术面分析





日线上看，布林带缩口向下，MA5/MA10交死叉下行，附图MACD零轴下方死叉下行，绿色能量柱增加；四小时走势图来看，布林带缩口下行，MA5/MA10拐头向下，附图MACD零轴下方交金叉上行，红色量能有所减少。笔者综合来看，白银目前依旧承压不断，较难出现大的反弹，操作上仙林聚金依旧建议做空为主。近期白银利空逐渐耗尽，市场超跌后，白银涨势一触即发。



白银操作建议；



1、建议上方16.2附近做空，止损0.2美元，目标看到15.7附近；



2、建议下方15.6可轻仓多单，止损0.2美元，目标16.1一线；







套单的朋友难免都会有这种心理，都是想在不亏损就能把单子解出来，但是大家仔细想想，如果每次行情都是这样的话那这个市场也就不会存在亏损了，要知道机会不是常常有的，当你错失了一个机会就多一份亏损的概率，而市场上的投资朋友往往都是抱着这种侥幸心理导致后续更大的亏损。





因此，禀君建议在止损方面不要有丝毫的犹豫，有机会就出，既然这一波行情我们没把握住，那么下一波行情我们一定不能错过，要知道留得青山在，不怕没柴烧，有资金才会有后续的盈利，如果你连资金都没有了又何来的收益呢！



本人从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。

