[长线是金] 张皓晟：技术分析的三大误区，你知道吗？ [复制链接]

关于技术分析的书籍可谓林林总总，洋洋大观，既有大量的翻译自国外的教材和畅销书，也有国内投资者自己编纂总结的经验之谈，我想这种现象反映了人们的一种集体潜意识，即认为技术分析在金融投资中的地位是相当重要的。这是一个思维惯性的陷阱，遗憾的是大多数初学者还是毫无知觉的跳了进去，并且往往深陷其中而不能自拔。下面说说技术分析都有哪些误区。公众号张皓晟。



误区一：表现在技术分析方法的滥用。



市面上流传的技术分析方法不下十几类，每一类的用法更是数不胜数。这确实令刚入伍的新兵喜不自禁，个个觉得新鲜，哪个都想用用，结果几年下来，好比狗熊掰棒子，每棵玉米都糟蹋了一遍，帐户净值却连买一个棒子都不够了。



误区二：表现在技术分析方法的错用。



因为可用的方法太多了，往往会犯贪多嚼不烂的毛病，每个方法都是浅尝辄止，并没有真正吃透任何一种方法，对方法的长处、短处、适用范围缺少深入的研究，或照本宣科的使用，或自以为是的改造，结果往往是方法的可用之处没能发现，不可用、不该用的地方全部用上了。这也应了一句话，“尽信书不如无书”。



误区三：表现在对技术分析的否定。



正如投资是一门艺术，技术分析也是一门艺术，偏重于历史经验的总结而缺少科学研究的精确。好比我们看瞎子摸象，摸到大象大腿就说大象是柱子固然有其片面性，但也反映了局部的真实。尽管没有任何一种技术分析方法是万能的，但任何一种经过时间检验的技术分析方法都有其可用之处。使用技术分析方法，本来的目的是取其长而舍其短，如果因其短而舍其长，不是误区又是什么呢？



技术分析方法好比兵器库中的武器。一个战士想背着所有的武器上战场固然是个笑话，高射炮打蚊子更是不合情理，因为吃了败仗而怪罪手中的枪更是不可取的愚人之愚。



张皓晟寄语



做交易，难在看懂，停在情绪，断在行动，懒在依赖，快在独立，乱在拉人，盈在跟对，苦在单干，巧在借力，亏在自私，错在指责，胜在检讨，差在不改，累在盲目，贵在付出，赔在自大，输在少学，败在放弃，成在坚持。投资其实是一个自我经营的漫长过程。



（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



