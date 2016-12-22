[长线是金] 宋舟文12.22现货白银原油没有不赚钱的投资，只有不成功的单子！！ [复制链接]

宋舟文12.22现货白银原油没有不赚钱的投资，只有不成功的单子！！

没有不赚钱的投资，只有不成功的做单。如果你是一个刚刚入门的投资者，或者是一个长期亏损的客户，请停下来静静思考自己是否选择正确，选择永远大于努力。一个人能走多远，要看他与谁同行；一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友；一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。

昨天的EIA行情，有人欢喜有人忧，为什么倒霉的总是你呢，为什么你一直是在亏损呢？如果你不知道就要先去总结自己，老师与投资者之间是有一个默契度的，配合的好，盈利度自然是可观的，所以王权老师虽然带过很多人，但是每个客户的情况都不一样，也没有百分之百的盈利，在这个行业也算是阅人无数，老师和投资者一起在成长，老师也是需要不断的去学习，你们也不要放慢了脚步。虽然我们起点不一样，但是我们的终点是一样的，我愿意带你一程，也愿意陪你走到终点宋舟文惟欣szw363。

盈利了就是盈利了，亏损了就是亏损了，我一直只在乎我们拿到手里的钱，过程不必在意，结果是好的就行，毕竟方法很多，不是每一种你都试过，一个老师就有一个老师自己的思路，大道理你们听腻了我也说腻了，但是知道就要会运用，能给你赚钱的道理才是好道理。在你遇到我时，所有的盈利都不算盈利，所有的亏损都不算亏损。你之前失去的在我这里会以另外的形式还给你。如果你调整不好心态，把握不准方向，想挽回之前的损失，宋舟文都可以帮助你，我们因缘起，不要让缘灭，需要帮助请添/加宋舟文惟欣szw363。

EIA原油库存数据意外大幅增加，该数据和早间公布的API库存数据大相径庭，此外利比亚增产和产油国能否按计划减产的疑虑有所升温，这施压油价在周三的交投中收低。

目前面临的主要问题是，石油输出国组织(OPEC)将如何应对利比亚供应上升。利比亚没有参与减产协议，沙特将单方面对利比亚增产作出平衡。

尽管美国2月原油期货下跌，但近月合约上涨约0.5%，且收在逾一周最高，因周二投资者将价格较低的1月合约展期到价格较高的2月合约。

专家评美国当周EIA数据称，EIA库存数据与API走势相反，意外增加225.6万桶，为5周最大涨幅。库欣原油库存、汽油库存与精炼油库存均录得小幅下跌;美国国内产量下滑幅度较温和。

现货原油行情分析：

现货原油，美原油方面，原油日线报收一根大阴线让人倍感意外，尤其是昨日凌晨API数据如此利好的前提下，但晚间EIA数据给了多头当头一棒，加上利比亚的增产，使得多头遭遇打压，大跌1.5美元，在日线上也呈现出一根大阴姿态，但并未击穿短期均线，反而只是弥补了一下昨日高开所带来的缺口，毕竟在日线级别上，长期均线的金叉和MACD位于0轴上方已经奠定了中期的基调，当然对于昨日的大跌而言，尤其是后半夜的大跌且无力反弹，则意味着日内必定还有延续，这一点从小时线当前的形态也可以看得出来，连续大阴线之后，小碎阳反抽，只见阳线走，不见价格涨，典型的以时间来换取空间，而且这个下跌时间点基本在欧盘开盘前后，宋舟文综合近期的走势来看，原油在减产尘埃落定之后，市场情绪开始摇摆不定，一方面由于减产还未真正生效，另一方面，宋舟文惟欣szw363认为市场需求总归在那里，如果当真减产，何不趁现在增产先囤一部分呢？中长线看涨没有悬念，短线的话可以布局空单，油价反弹MA10日均线52.85美元附近做空，止损53.00，目标看52.00-51.80美元，多单点位盘中给出。

现货白银分析：

昨天受美指的影响下又是一波大幅度下跌，白银自美国大选中之后就一直在走低，屡破新低，宋老师认为短时间内白银还会走低，受投资者不断的储藏白银的影响，白银的价格迟早会回升迎来今年的牛市。白银从四小时走势图来看，昨日冲高仍受阻于16.25美元这个阻力位，上方进一步阻力看16.4美元，下方支撑目前可以关注15.9美元附近，下方跌破15.8后进一步支撑看新低15.6美元。从指标来看，K线靠近布林带中轨震荡，附图KD指标持续向上延伸，不过有拐头迹象。综合来看，白银价格上涨动能有所收敛，舟文预计日内会是个冲高回落行情，操作上宋舟文建议反弹做空为主，具体操作建议请咨/询宋舟文惟欣szw363。

现货市场到底能不能赚钱呢？这是很多人的疑惑，这个市场能不能赚钱，为什么很多投资者是亏损的呢？我跟你很坦诚地讲，东西是死的，人是活的，产品有什么错呢？产品就在那里，做不做只是你的选择，没有对错。主要是在人，很多业务员自称为老师，美其名曰可以带你获利，然而事实却大相径庭，导致了很多投资者亏损，在这个市场中，投资者是很难拥有技术的，而拥有了技术的人如果心生邪念，不务正业，那么投资者就是很容易亏损了。所以，良禽择木而栖，找不到好老师等于亏损，找得到等于获利

我不敢自诩为极优秀的分析师，但是水平肯定不差，另外把客户的利益放在第一位是我第一天成为分析师的时候就做的誓言，不管别人怎么做，那是别人，我只愿意做好自己！

希望投资者看到我说的这些能够明白这些，保护好自己的资金，谨慎操作，不要盲目投资。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我交流一下。舟文惟欣szw363

本文由宋舟文独家策划发布，转载请注明出处；舟文提示，投资有风险，入市需谨慎；以上仅代表个人观点，不作操作依据，风险自担。

首席分析师宋舟文在线指导叩叩、惟欣（345-907-092）







