[长线是金] 涂圣凯：止损如何去设置 [复制链接]

在投资市场中经历过风雨的，都能够体会到止损的重要性，很多人巨额的亏损，往往就源于一个小小的止损。既然重要性大家都知道，问题就是如何设置止损才能起到控制风险的作用呢？避免出现扫止损以后行情就往盈利的方向发展，抑或止损过大，一些不必要的损失产生。



止损要怎么设置才算合理恰当？才不冤枉？



寻求止损点：行情一直都在波动，机会时刻都有，我们的喊单不是一直在喊，原因就在我们做交易前，看准了某一个位置的同时，还需要参考止损位置是否好设置，利润空间能把握多少，是否起到了以小博大的作用。这就需要重要点位的判断（可根据每日的行情分析中的具体阻力支撑位来看）。当我们在某一支撑位做多时，止损可设置于下一个支撑位下方，同样的道理，若在某一阻力做空，止损即可放在上一个阻力位的上方。



止损的大小：可依据上面的寻求止损点中的阻力支撑来设置，这里我们所说的止损的大小更多的应依据利润空间来设置，这就是以小博大，当我们的利润空间只能看到5-8个点时，止损可控制在3个点左右；操作中长线交易止损点可适当放大，利润点在30个点以上时，止损可设置为8-10个点以上。当然止损的大小更多的参考因素还是在阻力以及支撑。



止损中的点差：我们都知道交易的费用由点差以及佣金组成，我们在下单的时候，尽量去寻找最佳的入场点，会去计算点差，那么在设置止损时也是一样，上面给大家谈到了寻找止损点以及止损的大小，那么在黄金投资市场中，往往是一个小数点就可以改变盈利或亏损的，所以我们在设置止损时需要把点差计算在内，咱们举个例子：若1800是一个重要的点位，不管是处于阻力还是支撑，在1799.5-1800.5之间都可以说是它的管理范围，当我们在这一位置上方做多单时，止损就需要设置在1799.4下面了（1799-1799.4之间），同样的道理，当我们在这一位置下方做的空单是，止损就需要设置在1800.6的上面了。这些就是为什么很多朋友问我为什么我喊单的止损都精确到小数点后面了。



其实在最近我写的一些文章中，出了技术分析以外，很多基本已经倾囊相授了。长期关注本人的人应该都发现了，大家的钱都不是天上掉下来的，希望投资朋友能够在投资市场中盈利并快乐着。没有赚不到钱的行情，只有赚不到钱的操作。



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



